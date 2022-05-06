جيل بايدن تدعم الجنود الأمريكيين في رومانيا بزجاجتي كاتشب (فيديو)

وصلت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، جيل بايدن، إلى رومانيا، اليوم الجمعة في بداية رحلة لمدة أربعة أيام لأوروبا الشرقية، ستشمل زيارة للاجئين أوكرانيين في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، وقد اختارت السيدة الأولى أن تبدأ رحلتها بزيارة الجنود الأمريكيين بأحد القواعد العسكرية هناك حيث قدمت لهم الطعام، حسبما نشرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وقد حطت طائرة السيدة الأولى جيل بايدن، في مطار ميخائيل كوجالنيسينو الدولي في جنوب شرق رومانيا حوالي الساعة 5:02 مساءً بالتوقيت المحلي، وقد كان مسئولون عسكريون في استقبالها قبل ذهابها إلى قاعدة ميخائيل كوجالنيسينو الجوية، حيث تقدمت بنفسها الطعام للقوات الأمريكية الموجودة هناك، حسبما أفاد مراسلون يرافقون السيدة الأولى في رحلتها.

جيل بايدن تقدم المكرونة والجبن والبطاطس للجنود

وقد دخلت السيدة الأولى منطقة تناول الطعام وهي ممسكة بزجاجتين من الكاتشب، وذلك بعد أن علم مكتبها أن البهارات تنفد من القاعدة، وقد أحضر فريق السيدة الأولى حوالي 5 جالونات على متن الطائرة لتركها في القاعدة.

وقدمت السيدة الأولى المكرونة والجبن والبطاطس لأفراد الجيش، وتركت البعض منهم على طاولات مختلفة في المنطقة المخصصة للطعام، وقد تحدثت لأحدهم وكان من بنسلفانيا، ودرس في جامعة ديلاوير، حيث تخرج بايدن.

السيدة الأولى تروى ذكرياتها مع ابنها الراحل بو بايدن

وناقشت السيدة الأولى أيضا مع أفراد الجيش، الصعوبات التي تفرضها عمليات انتشارهم على العائلات، مشيرة إلى خبرتها الشخصية في هذا السياق حين كان ابنها الراحل بو بايدن في الجيش.

جدير بالذكر أنه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن العدد الإجمالي لأفراد الجيش الأمريكي في هذه القاعدة، قد تضاعف ثلاث مرات ليرتفع إلى 2700، حسبما أخبرت القيادة العسكرية الصحفيين.