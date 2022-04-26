ارتفاع أسعار النفط اليوم.. سعر البرميل يصل إلى 103.5 دولار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1% لنحو 103.5 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجعت أكثر من 5% في الجلستين الماضيتين، حيث أعاد المستثمرون تقييم تأثير تدهور حالة كورونا في الصين على توقعات الطلب العالمي.

طمأنة صينية بشأن كورونا

وتعهّد البنك المركزي الصيني اليوم الثلاثاء، بزيادة دعمه للاقتصاد، حيث وسّعت السلطات في بكين اختبارات الفيروسات لتشمل معظم أنحاء المدينة، ما أثار مخاوف بشأن إغلاق العاصمة الصينية.

مخاوف من حظر أوروبي للنفط الروسي

في غضون ذلك، جادل المحللون بأنّ صورة العرض لا تزال ضيقة، وأنّ الباحثين عن الصفقات يبدو أنّهم يستفيدون من الانخفاضات الحادة في أسعار النفط، كما أنّ خطر أن يقرر الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في حظر واردات الخام الروسي يلوح في الأفق أيضًا، مع احتدام الحرب في أوكرانيا، في وقت رفض المشترون الأوروبيون شراء ملايين براميل خام الأورال من شركة Rosneft PJSC الروسية.

توقعات بالزيادة خلال عام

على مستوى تاريخي، سبق ووصل نفط خام برنت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.50 في يوليو من عام 2008، غير أنّه من المتوقع تداول البرميل عند 109.68 دولار أمريكي بنهاية هذا الربع في يونيو 2022، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics، ممن يعتقدون أنّه سيتم التداول عند 121.07 دولار للبرميل في غضون 12 شهرًا.

ويعد خام برنت النفطي، سعرًا مرجعيًا رئيسيًا لمشتريات النفط في جميع أنحاء العالم، ويُنتج من بحر الشمال، إضافة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعد النفط بشكل عام هو المغذي الأول للتضخم على مستوى العالم.