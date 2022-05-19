المتهم بالتعدي على فرد أمن كومباوند المعادي يصل إلى جلسة الحكم عليه

وصل إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في زينهم، قبل قليل، المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كومباوند بالمعادي لحضور جلسة محاكمته، والتي يواجه فيها تهمة ضرب وسب واستعراض القوة ضد فرد الأمن.

تصالح فرد الأمن مع المعتدي عليه

وخلال الجلسة الماضية، تصالح الطرفان، المتهم والمجني عليه، وتنازل الأخير عن حقه القانوني في استعراض القوة أمام المحكمة.

وفي وقت سابق، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكومباوند سكني بالمعادي احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، فيما هو منسوب إليه من استعراضه القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد فرد الأمن، وتعديه عليه بالضرب والسب وإحداث إصابات به.

تقديم المتهم لمحاكمة جنائية عاجلة

وقدّمت النيابة العامة المتهم «محبوسا» إلى محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن رصدت وحدة التحليل والرصد بمكتب النائب العام، تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب، بعد صفعه على وجهه عدة مرات.