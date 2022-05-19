«الصحة» تكشف حقيقة ظهور أعراض جانبية غريبة على متلقي لقاح كورونا

نفى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ظهور أعراض جانبية غريبة على متلقي لقاح كورونا في مصر، قائلا إنّ المواطنين الحاصلين على الجرعة الكاملة من لقاح كورونا، وكذلك الجرعة التنشيطية لم يظهر عليهم أعراض جانبية غير التي تم تسجيلها، وهي ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة بسيطة وتكسير في العضلات.

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان لـ«الوطن»، أنّ الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، تشبه الأعراض الجانبية لتطعيمات الأطفال الإجبارية، ولا تحتاج للذهاب إلى طبيب، لكن تحتاج إلى يومين راحة لا أكثر، مشيرا إلى أنّ الشعب المصري دائما ينتابه قلق وخوف تجاه أي شيء جديد، لكن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعى للخوف أو القلق.

وعن موقف لقاحات كورونا، أكد عبدالغفار تطعيم 85 مليون مواطن بلقاحات كورونا في مصر، ووجود فائض في اللقاحات، مطالبا المواطنين بسرعة التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة والسكان، حيث يتم الحصول على اللقاح في غضون 24 ساعة فقط من لحظة التسجيل.

الجرعة التنشيطية للقاح كورونا

وطالب الدكتور حسام عبدالغفار المواطنين بالحصول على الجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا، موضحا أنّ مصير الجرعة الرابعة لم يُحسم بعد، وهناك دراسات خارجية تتم من قبل منظمة الصحة العالمية لحسم الأمر، من خلال معرفة جدوى وأهمية الجرعة الرابعة للمواطنين، حيث بدأت دول قليلة إعطاء الجرعة الرابعة لمواطنيها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، لافتة إلى انخفاض في أعداد إصابات فيروس كورونا وارتفاع في معدلات الشفاء على مستوى محافظات الجمهورية.