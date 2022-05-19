«الصحة»: 5 أمراض تصيب المدخن والإسراف في المضادات الحيوية ينتهي بالسرطان

أصدرت وزارة الصحة والسكان تحذيرعاجل للمدخنين، وقالت الوزارة في تقرير لها، قبل قليل، إن التدخين يزيد من احتمالية الإصابة بمتلازمة ضيق التنفس، والالتهاب الرئوي، ونزلات البرد، والإنفلونزا، والسل، معلنة رقم الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين وهو 16805.

المدخنون أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة التوقف عن التدخين، خاصة فى ظل انتشار جائحة كورونا، مشيرة إلى أن المدخنين هم أكثر الفئات عرضة للإصابة نظرا لتأثير فيروس كورونا على الرئتين بشكل كبير.

وأكدت الوزارة أن السجائر الإلكترونية لها أضرار على الصحة لافتة إلى أن الدراسات أكدت أن جهاز تسخين التبغ بدلا من حرقه يحتوي على سموم ضارة وله تأثير أكبر من السجائر العادية، نظرا لاستخدامه النيكوتين بنسبة أكبر من السجائر التقليدية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان تطوير الخط الساخن لها 105 وتزويد عدد مقاعد الخط الساخن لها لسرعة استقبال كافة استفسارات وتساؤلات المواطنين المتعلقة بالأمراض المعدية وفيروس كورونا من خلال المصادر الرسمية لها بشكل يومي ومباشر.

الإسراف في المضادات الحيوية والإصابة بسرطان القولون

وفي سياق متصل، حذرت وزارة الصحة والسكان من الإستخدام غير مبرر للمضادات الحيوية والذي يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان القولون، وبينت وزارة الصحة والسكان فى تقرير رسمي لها الدراسة السويدية التى شملت حوالى 40545 مصاب بسرطان القولون والتى أثبتت العلاقة بين الإصابة بسرطان القولون والاستخدام غير المبرر للمضادات الحيوية وفقا لمظمة الصحة العالمية.

وتابعت الوزارة في تقريرها أن استخدام المضاد الحيوي لابد وأن يوصف من خلال الطبيب المشرف على الحالة فقط، مطالبة المواطنين بضرورة إستكمال العلاج حتى اخر يوم حتى حال الشعور بالتحسن.