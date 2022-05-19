ضغط كبير على لينك دعم مصر للتموين 2022.. والوزارة تخصص فرق للدعم الفني

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن موقع بوابة دعم مصر للتموين 2022، يواجه ضغط كبير من قبل المستخدمين الراغبين في تسجيل رقم الهاتف الخاص بهم لتحديث بيانات البطاقة التموينية، منذ فتح الموقع للتسجيل عصر أمس الأول الثلاثاء.

الوزارة: إقبال كبير على موقع دعم مصر للتموين 2022

واشار المصدر لـ «الوطن»، إن فريق الدعم الفني للوزارة يعمل على مدار 24 لإزالة أي عوائق قد تواجه المستخدمين الراغبين في فتح لينك دعم مصر للتموين 2022، والذي قد ينتج عنه في بعض الأحيان صعوبة في فتح أيقونة تحديث البيانات، مؤكدًا أن الموقع يعمل ولم يتعرض للتوقف لكن الضغط كبير، خاصة أن قطاع كبير من المواطنين اختار التحديث عبر الموقع بدلًا من الذهاب للمكاتب التموينية.

وشدد المصدر مُجددا على ضرورة تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين بهوية عائل الأسرة، حتى يتمكن المستفيد من إجراء الخدمات التموينية.

تعليمات هامة من الوزارة للمواطنين: التحديث ليس للكل

وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن»، قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إن التحديث المطلوب ليس لكل المواطنين المُقيدين على البطاقة التموينية ولكن فقط لمن استقبل رسالة التحديث على بون صرف السلع الشهرية عن مايو 2022، ومن ضمن حزمة التسهيلات للمواطنين أنه إذا كان رب الأسرة يمتلك أكثر من رقم هاتف محمول مُسجل فيقوم باختيار رقم واحد فقط لتسجيله حتى يسهل التواصل بينه وبين الوزارة، شرط أن يكون هذا الرقم مسجلًا باسمه في شركة الاتصالات، مشددًا على أن مد المهلة عن 30 يونيو كآخر موعد للتحديث في يد الوزير وبناء على نسبة الإقبال.