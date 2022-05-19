«التعليم» تعلن مواعيد تدريب معلمي الابتدائية على المنصة الإلكترونية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استكمال تدريبات المعلمين على المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين، اعتبارًا من الأحد 22 مايو الجاري، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة، في ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة للمعلمين.

الفئات المستهدفة للتدريب على المنصة الإلكترونية

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، إنّ الفئات المستهدفة هي معلمي الصف الثالث الابتدائي في مادة اللغة العربية، من الساعة السابعة إلى الثامنة مساءً، أما معلمو الصف الأول الابتدائي، في مادة اللغة الإنجليزية من الساعة التاسعة إلى العاشرة مساءً، علمًا بأنّ الجدول التنظيمي للتدريب المشار إليه سيعلن بحسب المحافظات من خلال المنصة.

طباعة كشوف المعلمين المستهدفين للتدريبات الإلكترونية

وشددت وزارة التربية والتعليم، على المديريات التعليمية، بأنه يجب التنبیه على الإدارات التعليمية كافة التابعة للمديرية، بسرعة طباعة كشوف المعلمين المستهدفين للتدريبات الإلكترونية على المنصة السابق الإعلان عنها، وكذلك التدريبات المعلن عنها.

تأكيد الحصول على كل التدريبات المعلن عنها على المنصة

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطابها المرسل لجميع المحافظات علي مستوى الجمهورية، للمديريات التعليمية، بالتأكيد علي الإدارات التعليمية، علي إجراء عمليات المتابعة الميدانية للمدارس؛ للتأكيد على المعلمين المستهدفين للتدريبات على المنصة الإلكترونية من الحصول على كل التدريبات المعلن عنها على المنصة، والحصول على الشهادات التي تفيد بذلك من خلال المنصة، في موعد غايته 2/5/25 202.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في خطابها، إلى أنّ ذلك يأتي بشأن المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين، وفي إطار الجهود التي تبذلها الوزارة في ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة للمعلمين.