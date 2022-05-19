تعليم الجيزة تعلن تفاصيل امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تفاصيل اليوم الختامي لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني «الدور الأول» 2022، بمادة الدراسات الاجتماعية، مؤكدة أن الامتحان كانت في مستوى الطالب المتوسط ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية.

نسبة الحضور في امتحان الدراسات بلغت 98%

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان لها، إنه أدى اليوم الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية (التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيدية)، وبلغ إجمالي عدد المتقدمين 185397 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 98% موزعين علي 689 لجنة بمدارس تعليم الجيزة، وأنه تم متابعة تسليم الامتحانات من خلال المطبعة السرية مع مديرين العموم، وأن الامتحانات تسير سيرا حسنا بهدوء داخل اللجان.

لا توجد شكاوى من الامتحان

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، أن امتحان الدراسات جاء مطابقا لمواصفات الورقة الامتحانية ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور، كما تابع جميع إدارات تعليم الجيزة من خلال غرفة العمليات وخروج جميع الطلاب من اللجان فى هدوء ويسر.

وتقدم وكيل وزارة التعليم بالجيزة، بالشكر إلى مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان والملاحظين والعمال والإداريين والأمن والموجهين والمتابعة والمطبعة، على مجهوداتهم طوال فترات الامتحان، وإلى أولياء الأمور على متابعة أبنائهم للاطمئنان عليهم وتشجيعهم على المجهود والمثابرة طوال فترة أعمال الامتحانات.