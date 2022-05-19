بايدن يلتقي نظيره الفنلندي ورئيسة وزراء السويد

أفادت شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، التقى مع الرئيس الفنلندي ورئيسة الحكومة السويدية، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

الانضمام إلى حلف الناتو

وكانت السويد وفنلندا قد تقدمتا رسميا بطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، وهو الأمر الذي دعمته دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أمين عام حلف الناتو، في تصريحات سابقة، إنّ إجراءات الانضمام ستكون سريعة، في الوقت الذي حذّرت فيه موسكو من هذه الخطوة، مؤكدة أنّها ستغير العالم بشكل جذري.