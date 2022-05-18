البيت الأبيض: بايدن لم يكن على تواصل وثيق مع ابنته المصابة بكورونا

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن، لم يكن على تواصل وثيق مع ابنته التي أصيبت بكورونا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وقبل قليل، أعلن البيت الأبيض، إصابة ابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفيروس كورونا، وذلك بعد نحو أسبوعين من الشك في إصابتها بالفيروس.

وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز المليون حالة

في السياق، تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا في أمريكا، عتبة المليون حالة، وفقا لما ذكرته جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية.

وأوضحت الجامعة اليوم، أن مثل هذا التجاوز يمثل علامة فارقة مرعبة لفيروس ظهر لأول مرة في الصين أواخر عام 2019، وأودى بحياة أول أمريكي أوائل عام 2020، وسرعان ما أصبح السبب الرئيسي الثالث للوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.