«الصحة» تضع روشتة غذائية لمرضى الكبد.. وتحذرهم من هذه الأطعمة

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي، وذلك فى اطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.

وقدّمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح المهمة لمرضى الكبد المتعلقة بالعادات الغذائية.

تحذيرات من الأطعمة المشبعة بالدهون

وقالت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد، إنّ على مرضى الكبد اتباع نظام غذائي صحي، وضرورة الاهتمام بتناول الفواكه والخضروات الطازجة، محذّرة من الأطعمة المشبعة بالدهون والمشروبات الغازية.

وأشارت الوزارة، في تقريرها، إلى أنّه لا بد من تحديد كمية البروتين اللازمة، وعدم الإسراف فيها، وأهمية اتباع طرق طهي صحية كالسلق أو الشواء أو الطهي على البخار.

مواجهة مرض سرطان الكبد

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، في تقريرها، أنّ الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة لمواجهة مرض سرطان الكبد، للقضاء عليه من خلال تدشين العديد من المبادرات والبرامج كبرنامج متابعة التليف الكبدي والكشف المبكرعن أوارم الكبد، ويهدف البرنامج إلى تقديم خدمات المتابعة الطبية المستمرة لمرضى التليف الكبدي، وتقديم الخدمات العلاجية لمن يثبت إصابته بسرطان الكبد.

وتابعت الوزارة، بأنّ الهدف من هذه المبادرات والبرامج لا يقتصر على الكشف فقط بل يعمل على تأكيد وجود منظومة متكاملة وفعالة، تحقق الحد من الإصابات واكتشافها، موضحة أنه كلما تم الكشف مبكرا عن المرض كلما كانت نسب الشفاء عالية وقد تصل إلى 90%.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105، وعلى مواقع تواصل الاجتماعي، مؤكدة حرصها على استقبال كل التساؤلات والاستفسارات من المواطنين والرد عليها من مصادرها مباشرة.