5 معلومات عن مسلسل «And Just Like That» قبل عرضه اليوم

يعرض مساء اليوم، المسلسل التليفزيوني And Just Like That حصريا على osn، والذي يعد احد إبداعات المنتج الأمريكي مايكل باتريك كينج.

ترصد الوطن فى هذا التقرير 5 معلومات عن المسلسل

- المسلسل جزء جديد من المسلسل العالمي الشهير Sex and the City، للمنتج مايكل باتريك كينج.

- يروي قصة كاري (التي تلعب دورها سارة جيسيكا باركر) وميراندا (سينثيا نيكسون) وشارلوت (كريستين ديفيس) أثناء انتقالهنّ من الواقع المعقد للحياة والصداقة في ثلاثينيات أعمارهنّ، إلى الواقع الأكثر تعقيدًا للحياة والصداقة في خمسينيات العمر.

إنتاج osn وجزء من Sex and the City

- المسلسل يستند على رواية بالاسم نفسه للكاتبة الأمريكية كانديس بوشنل.

- المسلسل من من إخراج كينج، وجيليان روبسبير، وسينثيا نيكسون، وآنو فاليا، ونيشا جناترا.

- المسلسل يعرض حصريا عبر osn

مسلسل Sex and the City هو مسلسل تلفزيوني درامي كوميدي رومانسي من تأليف دارين ستار وإنتاج شبكة HBO الامريكية عرض لاكثر من 8 سنوات ما بين عامي 1998 حتى عام 2004.

مسلسل Sex and the City 94 حلقة على 6 مواسم

وصلت عدد حلقات المسلسل الي 94 حلقة.

تلقى المسلسل خلال العرض الذي استمر لمدة ست سنوات، مساهمات من عدة منتجين وكتاب ومخرجين، وبشكل أساسي من مايكل باتريك كينج.

عرض من المسلسل 6 مواسم، كان الموسم الاول فى عام 1998 وتكون من 12 حلقة فحين ان الموسم السادس والاخير تضمن 20 حلقة وكانت نهاية عرضه فى فبراير من عام 2004.