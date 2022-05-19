ملامح مشروع قانون التسول الجديد.. تسليم المتسولين والمشردين لدور الرعاية

قانون التسول الجديد يأتي على رأس أولويات النواب في المجلس، إذ وضع النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، على مائدة البرلمان مشروع قانون يهدف إلى مكافحة المتسولين والمشردين، والذي أوضح أنه يعد الأول الذي يتطرق لتعريف جريمة التسول، وتقيدها بعقوبات، مؤكدا أن الدولة ملتزمة التزاما كاملا بحماية ورعاية المشردين والمتسولين، باعتبارهم جزء من نسيج المجتمع الوطني، مشيرا إلى أن حفظ كرامة المتسول والمشرد حق، ولا يجوز المساس به، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

ملامح قانون التسول الجديد

وبحسب ما أعلنه عضو مجلس النواب، يستهدف مشروع قانون التسول الجديد، حظر التسول والتشرد بالطرق العامة، الأماكن العامة أو المحلات العامة أو الخاصة، على الأشخاص كافة، ولو كانت غير صحيحة البنية أو غير قادرين على العمل أن يتسولوا أو يتشردوا.

مواد قانون التسول الجديد

ووفقا لما تضمنته مواد مشروع قانون التسول الجديد، يسلم المشردون والمتسولونن إلى دور الرعاية المتخصصة، من أجل دراسة الحالة الاجتماعية لهم، وتوقيع الفحوصات الطبية والنفسية عليهم، ووضع تقرير مفصل عن الحالة، من خلال الاستعانة بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة، على أن يتضمن التقرير الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول أو التشرد، والتدابير المقترحة لمعالجته.

قانون التسول الجديد لمكافحة التسول والتشرد

ووفقا لما أوضحه «الجاهل»، فإن قانون التسول الجديد، جاء للحد من ظاهرة التسول والتشرد التي شاعت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ مبالغ فيه، إذ بدأ البعض اتخاذها مهنة لهم، بداية من الأطفال حتى النساء والكبار، فأصبحت ظاهرة التسول منتشرة في الأماكن كافة سواء كانت وسائل المواصلات العامة، المستشفيات، البنوك، وبصفة خاصة في الأوقات والمواسم الدينية كشهر رمضان والأعياد الدينية، أو أمام المساجد والكنائس، أو أمام الأسواق والمحلات التجارية وجوانب الطرق، وفي أماكن إشارات المرور والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة.