السكة الحديد: البوابات الإلكترونية تحد من التسول والباعة الجائلين بالقطارات

قال مصدر بهيئة السكك الحديدية إن الوزارة دائمًا تعمل على قدم وساق تحت قيادة الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، من أجل حوكمة الأوضاع بالسكك الحديدية والقضاء على المتهربين من دفع قيمة تذاكر القطارات، حفاظًا على الموارد المالية للهيئة لتستغل في تقديم كافة التسهيلات والخدمات المميزة للركاب.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن وزارة النقل والمواصلات تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية في البلاد، لتقديم كافة سبل الراحة للمسافرين من الوجهين القبلي والبحري، لذا حرصت الوزارة على عمل بوابات الكترونية مميكنة بمحطات القطارات للحد من أعمال المخالفين.

البوابات الالكترونية هدفها القضاء على المتهربين والباعة

وأضاف المصدر أن القضاء على المتهربين من التذاكر ليس فقط هدف السكة الحديد والوزارة، من البوابات الالكترونية، فالهدف أيضًا القضاء على ظاهرة التسول والباعة الجائلين الذين يعكرون راحة المسافرين، وأيضًا للحد من أعداد المواطنين الذين ينتظرون أقاربهم وأصدقاءهم على أرصفة المحطات لتقليل فرص الزحام.

جولة تفقدية لوزير النقل بمحطة قطارات رمسيس

وتفقد «الوزير» سير عملية العمل التجريبي للبوابات الالكترونية الخاصة بدخول وخروج الركاب بمحطة رمسيس، والاطلاع على طرق الحجز الجديدة والتكامل بينها وبين منظومة الحجز القديمة، حيث جرى تركيب البوابات الإلكترونية في 5 محطات كمرحلة أولى وهي: «رمسيس، الجيزة، دمنهور، سيدي جابر، ومصر بالإسكندرية»، ووجه «الوزير»، بضرورة تعديل عدد من الاتجاهات الخاصة بالبوابات الإلكترونية لكي تسمح بمرور أكبر قدر من المسافرين، خاصةً بالتزامن مع وصول القطارات لمنع التكدس والزحام داخل مختلف المحطات.

وتحرص وزارة النقل والمواصلات على تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير خطوط السكك الحديدية، عن طريق تحديث نظم الكهرباء بالإشارات ونظم وحدة التحكم المركزي وتحديث المزلقانات وتجديد أشرطة القضبان وصيانة الجرارات وعربات القطار القديمة.