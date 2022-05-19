شركات السياحة: أكثر من مليون سائح عربي يزورون مصر خلال 2022

قال هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم سترتفع خلال العام الجاري، لاسيما تلك الوافدة من الدول العربية.

وأشار إلى أنه وفقا لمؤشرات الحجز الحالية والمستقبلية، فإن أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خلال عام 2022 ستشهد زيادة تتراوح ما بين 20 و30% مقارنة بالعام الماضي، موضحا أن معدلات الزيادة في أعداد السياح العرب ستتجاوز مليون سائح هذا العام.

القاهرة والغردقة والساحل الشمالي الأكثر جذبا للسائح العربي

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ«الوطن»، أن القاهرة والغردقة والساحل الشمالي هي الأكثر جذبا للسائح العربي لزيارتها بداية من الموسم السياحي الصيفي، لافتا إلى أن زيادة رحلات الطيران المباشرة حاليا بين الغردقة والعديد من عواصم الدول العربية، لاسيما الخليجية منها، سترفع من أعداد السياح العرب القادمين لزيارتها هذا العام.

وأوضح أن القاهرة ما زالت تحتل المركز الأول كأكثر المدن التى يٌفضل السياح العرب زيارتها خلال زيارتهم لمصر .

أسباب تفضيل السياح العرب لزيارة مصر

وأشار «إدريس» إلى أن أهم الأسباب التي تدفع السائح العربي لتفضيل زيارة مصر هذا العام تتمثل في صعوبة سفر السياح العرب إلى أوروبا حاليا، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وعدم الانتهاء من جائحة كورونا في الدول الأوروبية، فضلا عن جودة الخدمات المقدمة بالفنادق المصرية، والتي باتت تمتلك العديد من أدوات الرفاهية والراحة التي يعشقها السائح العربي.

ويضاف إلى الأسباب السابقة أيضًا زيادة عدد المنشآت الفندقية والسياحية التي تم افتتاحها بالعديد من المدن المصرية مؤخرا، وجودة الطرق البرية التي تربط المدن المصرية بعضها ببعض، وكذلك ارتفاع مستوى البنية التحتية بالمدن السياحية، بحسب «إدريس».

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن السائح العربي مهم جدا لمصر، باعتباره من ذوي الإنفاق المرتفع، ومتوسط إقامته في مصر أكبر من غيره من الجنسيات الأخرى، كما أن قرب المسافة بين مصر ومحيطها العربي تجعل مواطني الدول العربية يكررون زيارتهم لمصر أكثر من مرة في العام.