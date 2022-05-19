أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، قرارا برفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس بنسبة 2%، كما رفع سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25%، وزادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.2% من 9.25%، وذلك خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد عصر اليوم، ما جعل الكثيرين يبحثون عن سعر الذهب عيار 21 بعد ارتفاع أسعار الفائدة.

ويهتم الكثيرون بمعرفة سعر الذهب عيار 21 اليوم، بعد ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، خاصة أنه الجرام الأكثر مبيعا وإقبالا من قبل العديد من الأشخاص خاصة للمقبلين على الزواج والخطوبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب، ارتفاعا بعد قرار المركزي برفع سعر الفائدة، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1.037 جنيه للبيع، و1.055 للشراء، وذلك في محلات الصاغة.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 947.49 جنيه و51.83 دولار.

فيما سجل عيار 24 نحو 1.085 جنيه للبيع، و1.206 جنيه للشراء، وعيار 18 نحو 889 جنيه للبيع و904 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 8.400 جنيه للبيع، و8.560 للشراء.

الاستثمار في الذهب

ويشهد سوق الذهب تذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الحالية، مما يجعل الكثيرين يقبلون على الشراء والاستثمار خاصة، كما نصح الخبير الاقتصادي على إدريس، في تصريحات خاصة للوطن، الناس بالااتجاه للاستثمار في الذهب، لافتا إلى أن الاستثمار في المعدن الأسعر يعد هو الخيار المناسب كثيرا لمن يريدون الاحتفاظ بأموالهم والتربح منها على المدى البعيد، ومن أجل التربح منه يجب الاحتفاظ به لمدة لا تقل عن عامين أو ثلاثة وبعدها بيعه وكسب الأرباح.