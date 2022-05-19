سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 19-5-2022 في محلات الصاغة

سجلت أسعار الذهب انخفاض متوالي على مدار الساعات الماضية، حيث شهد سوق المعدن الأصفر إقبالا من قبل الراغبين في الشراء، خاصة مع تراجعه مقارنة بالأيام الماضية، وتجاوزه أسعارا غير مسبوقة، لذا يهتم الكثيرون بالبحث عن سعر جرام الذهب عيار 21 وغيره من الأعيرة المختلفة، سواء للرغبة في الشراء بغرض الاستثمار أو الشبكة والزواج.

وفي هذا الصدد وفي ظل انخفاض المعدن النفيس، وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس الموافق 19 مايو، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس نحو 906 جنيهات للبيع و893 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الخميس قيمة 1047 جنيها للبيع و1057 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس نحو 1197 جنيها للبيع، فيما سجل 1208 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب 8456 جنيها للشراء ونحو 8376 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في أسواق المال

وتباينت أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 في أسواق المال العالمية، وجاءت كما يلي:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس نحو 799.98 جنيه، بما يعادل 43.80 دولار.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس نحو 930.33 جنيه، بما يعادل 51.31 دولار.

- في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس نحو 1064 جنيها، بما يعادل 58.40 دولار.

- كما سجّل سعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7467 جنيها، أي ما يعادل 40880 دولار.