تفاصيل افتتاح معرض كتاب الجامعة اليابانية في برج العرب

تستعد الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، لافتتاح معرض الكتاب للجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الذي تنظمه هيئة الكتاب، بالتعاون مع مركز الآداب الحرة والثقافة، في الفترة من 22 مايو إلى 26 من الشهر ذاته، وذلك بمقر الجامعة بمدينة برج العرب بالإسكندرية بلازا، محطة الطاقة الشمسية بجوار مبنى الأنشطة.

تفاصيل معرض فيصل للكتاب

وكانت الهيئة العامة للكتاب، نظمت في أبريل الماضي، معرض فيصل للكتاب، الذي أقيم تزامنًا ضمن فعاليات وزارة الثقافي في رمضان.

وأقيم معرض فيصل بمشاركة 33 دار نشر، من بينها قطاعات وزارة الثقافة، والهيئة العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للترجمة، ودار الكتب ودار المعارف، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ووزارة الأوقاف، كما يشارك سور الأزبكية بمكتبتين.

مناهج السرديات والسردية العربية

كما أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب بعنوان «مناهج السرديات والسردية العربية»، تأليف الدكتور محمد جاسم جبارة.

ينقسم الكتاب إلى خمسة فصول لكل فصل منها 3 أجزاء، يتناول الفصل الأول دراسة أصول السردية الشكلانية وعلاقتها بالأيديولوجية، وهي الأصول التي حاورت علاقة التخييل بالواقع من أجل بناء نموذج منهجي يستلهم الأطروحات الفلسفية المثالية والفلسفة الواقعية إلى جانب مشاركو العلوم الطبيعية في بناء النموذج الجمالي للأدب والنقد، وأهم من مثل هذا الاتجاه هم جورج لوكاتش وميخائيل باختين وفلاديمير بروب.

وفيما الفصل الثالث فقد استوفى السيميائيات السردية التي مثلها رولان بارت وبول ريكور وغريماس، فيما تناول الفصل الثالث وضع الأسس المفاهيمية للسردية العربية وعلاقتها بالتراث.

وجاء الفصل الرابع في تحليل ودراسة ثلاثة نقاد عرب درسوا ألف ليلة وليلة، لأهميه دراساتهم، وكذلك لأهمية ألف ليلة وليلة في التراث العربي والغربي.

وأخيرًا الفصل الخامس يتناول تحليل مجموعة من النصوص القرآنية ونصوص من الشعر الجاهلي والنصوص من الرسائل الأدبية والفلسفية للعصر العباسي.