84 مدرسة بالجيزة تشارك في حملة التطعيم ضد كورونا للطلاب أكبر من 12 عاما

أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إطلاق بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا لمن هم أكبر من 12 عاما بمحافظة الجيزة بالتعاون مع بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ، وتحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

بداية التطعيم يوم الأحد المقبل

وأضاف سلومة في بيان صحفي صادر عن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن مدة التطعيم ضد كورونا تبدأ من يوم الأحد 22 مايو حتي الخميس 2 يونيو المقبل، وعلى الطلاب إحضار صورة من (شهادة ميلاد الطالب الرقم القومي) مع توقيع ولي الامر على الاستمارة المستنيرة، وذلك من خلال النقاط الثابتة بالمدارس الإعدادية والفرق المنتشرة بكل مكان وجميع القري والتوابع من خلال فرق مدربة جيداا.

المدارس التي سيتم فيها التطعيم

وأكد مدير التربية والتعليم بالجيزة أن عدد المدارس المشاركة في الحملة 84 مدرسة بإدارات تعليم الجيزة تتم بها عمليات التطعيم، وهي كالتالي:-

- إدارة جنوب الجيزة التعليمية ومدارسها (المنيب الإعدادية بنات – المنى الابتدائية – التحرير الابتدائية – صلاح سالم الابتدائية)

- إدارة شمال الجيزة التعليمية ومدارسها (المستقبل الإعدادية بنات – أم المؤمنين الإعدادية ب- الثورة المصرية الرسمية – عمر مكرم الابتدائية)

- إدارة الشيخ زايد التعليمية ومدارسها (الأمل – عمرو بن العاص – السيد محمد الحوفى – أبو بكر الرسمية)

- إدارة الصف التعليمية ومدارسها (الانوار الابتدائية بالشوبك – الاخصاص الابتدائية – نجوع العرب ع ب – اسكر ب)

- إدارة أبو النمرس التعليمية ومدارسها (شبرامنت ع ب – الشهيد عبد الرحمن محفوظ – منوات ع ب - بنك أبو ظبى)

- إدارة العمرانية التعليمية ومقراتها (الشهيد أسامة أحمد أم الابطال بنات سابقاُ– هشام شتا ع ب – ديوان عام الإدارة التعليمية)

- إدارة الهرم التعليمية ومدارسها (الفيصلية الإعدادية بنات –الفراعنة الرسمية لغات – محمود عمر الثانوية بنات – منشأة البكاري ث ب)

- إدارة الحوامدية التعليمية ومدارسها (أم خنان الإعدادية –أم خنان الثانوية – الحوامدية الثانوية بنات – الفنية الثانوية بنات)

- إدارة أوسيم التعليمية ومدارسها (أوسيم الثانوية المشتركة – برطس ع – بشتيل الثانوية – الكوم الأحمر ع ب)

- إدارة أطفيح التعليمية ومدارسها (الحرية ع بالكداية – إسماعيل الجمال ع بالقبايات – أمين كاسب ع – الإخلاص ع بصول)

- إدارة العجوزة التعليمية ومدارسها (الأورمان ع بنين – الاورمان ع ث بنات – ميت عقبه ب – القومية الخاصة)

- إدارة الواحات التعليمية ومدارسها (الباويطى الثانوية – الباويطي الإعدادية – الشهيد سامح خضير ع – القصر ع)

- إدارة منشأة القناطر التعليمية ومدارسها (منشأة القناطر ب – منشأة القناطر ع – سمير عقرب ب – وردان ع بنات)

- إدارة الوراق التعليمية ومقراتها (عبد الله بن رواحه ع بن – الشروق الثانوية – نور المعارف تعليم أساسي – جزية محمد ع ب – ديوان عام الإدارة التعليمية)

- إدارة بولاق الدكرور التعليمية ومدارسها ( الشيخة جواهر ث بنات – حمزة بن عبد المطلب ث بنين – الشهيد محمد فاروق وهدان ع ث – أحمد جاد الإعدادية – السلام الإعدادية – الشروق الإعدادية – ساطع النعماني الإعدادية )

- إدارة كرداسة التعليمية ومدارسها ( الوحدة خالد بن الوليد – ناهيا – أبو رواش – مجمع مدارس كرداسة ث بنين )

- إدارة 6 أكتوبر التعليمية ومدارسها ( المستقبل تعليم أساسي الحى السادس – الدلتا لغات المتميزة - الجيل الجديد الحادي عشر – الشهيد محمد صلاح بحدائق أكتوبر )

- إدارة البدرشين التعليمية ومدارسها ( الشوبك الغربي الثانوية – أبو زيد الثانوية بنات – عاطف الاسلامبولي ع ب – صالح فخرى ع بنات )

- إدارة الدقى التعليمية ومدارسها ( جمال عبد الناصر ث – الأورمان ع ث – الشهيد أحمد محمود الرسمية لغات – هدى شعراوى ع بنات – الشهيد أحمد أبو الدهب الدقي سابقا)

- إدارة العياط التعليمية ومدارسها (الشهيد عبد الحليم أحمد ع – البليدة للتعليم الأساسي – العياط الابتدائية بنين – الجهاد بكفر عمار ب)