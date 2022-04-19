«تعليم الجيزة» توجه مدارس المحافظة بتقليل أعداد الطلاب داخل اللجان

وجه أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، الإدارات والمدارس بضرورة الاستعداد الجيد لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي الحالي 2022، والالتزام بكافة التعليمات الواردة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليمات والقرارات الوزارية والنشرات والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية بكل مدرسة ليصبح 14 طالبا في كل لجنة والمحافظة على المسافات الآمنة بينهم.

سرعة الانتهاء من التصحيح وبدقة

شدد «سلومة» في بيان له، على سرعة الانتهاء من التصحيح وبدقة أولاً بأولاً مع زيادات الحجرات، وعلى كل معلم استخدام أدواته الشخصيه أن تستعمل لمرة واحده فقط، وتنفيذ كافة التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة والسكان بشأن فيروس كورونا المسجد، وتعليق لوحات إرشادية للطلاب والمعلمين بأماكن واضحة وظاهرة للجميع للتوعية بذلك.

تعقيم جميع اللجان ومقار التصحيح بصفة يومية

وأكد أشرف سلومة، على تطبيق التدابير الأمنية اللازمة لتأمين مقار اللجان من حيث الصلاحية وسعة فتحات الدخول وسلامة الأسوار والإضاءة مع توفير مصدر مائى للإطفاء وتوفير وسائل الاتصال وسيارة إسعاف مجهزة، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتطهير وتعقيم جميع اللجان ومقار التصحيح بصفة يومية وتشغيل بوابات التعقيم، وارتداء الكمامات لجميع الطلاب والمعلمين ومقدري الدرجات، وتوفير ماكينات لرش وتطهير اللجان والحجرات يوميا مع تعقيم وتنظيف دورات الميارة بصفة دورية ومستمرة.

تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية

وأشار إلى أنه جرى اعتماد جدول امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني الدور الأول 2022 من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والتي ستبدأ خلال الفترة من السبت الموافق 14 حتى الخميس 19 مايو 2022، وسيجرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة العملية الامتحانية بكل مدارس وإدارات الجيزة المختلفة لحل وتلافي أي مشكلة تعوق الامتحانات والعمل على حلها فورا .