خبير يكشف أسباب التضخم العالمي.. ويؤكد: اقتصاد العولمة ليس عادلا

قال وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إنّ ارتفاع الأسعار يؤثر على جميع أنحاء العالم، وتعد موجة حادة وشديدة، وشاملة كل القطاعات السلعية، ويرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب المتنوعة، منها تنظيم الاقتصاد العالمي منذ 2008 القائم على العولمة وتقسيم العمل، وهو اقتصاد غير عادل.

النظام الاقتصادي يجب أن يكون عادلا

أضاف «جاب الله»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «غرفة الأخبار»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية داليا أبوعميرة والإعلامي تامر حنفي، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب أثناء حضوره الجمعية العامة بأن يكون النظام الاقتصادي أكثر عدلا ومساواة.

ولفت أن النظام القائم على العولمة تعرض لمشكلة متعلقة بالغلق في فترة فيروس كورونا، التي أدت إلى أن مخططات التوسع في الجهاز الإنتاجي العالمي تراجعت، وهو ما ترتب عليه أنه بعد التعافي من كورونا ارتفع الطلب بشكل كبير في كل دول العالم بصورة أكبر من قدرة جهات الإنتاج على تلبيتها وهو أدى لأن يكون الطلب أكبر من العرض ما يؤدي لارتفاع الأسعار.

تداعيات ضخ 3 تريليونات دولار في أمريكا

وأفاد بأن حزم المساعدات التي قدمتها حكومات كل دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي ضخت أكثر من 3 تريليونات دولار حزم مساعدات للمواطنين الأمريكيين، وأدت إلى زيادة حجم النقود في الأسواق مما ترتب عليه أن يكون هناك نقود دون أن يكون هناك سلع.

ولفت أن من ضمن أسباب ارتفاع التضخم الكبير، ارتفاع تكلفة النقد وسلاسل الإمداد عندما ارتبطت بالتأمين والشحن ومتطلبات النقل الخاصة بتداعيات كورونا، إضافة لأن زيادة الطلب العالمي وحركة التجارة العالمية أدت لزيادة استهلاك البترول بشكل أكبر والغاز.

وأكد أن العقوبات الغربية على روسيا نتيجة للأزمة الأوكرانية أدت إلى انخفاض مساهمة موسكو في النفط، ما أدى لتعقيد الأمور على مستوى العالم، وكل ذلك أدى لارتفاع نسب التضخم.