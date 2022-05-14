أسعار مواد البناء اليوم بعد وقف التصدير.. الحديد يصل لـ19400 جنيها

كثرت عمليات البحث حول المحرك العالمي «جوجل» حول أسعار مواد البناء اليوم بعد وقف التصدير، وذلك لاهتمام قطاع عريض من المستهلكين بسعر الأسمنت والحديد والزلط وغيرها من الخامات التي تدخل في التشييد والبناء بعد الحديث عن تراجع بعضها واستقرار أخرى.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها موقع وجريدة «الوطن» لقرائها على مدار اللحظة، نوضح في التقرير التالي أسعار مواد البناء اليوم بعد وقف التصدير، السبت 14 مايو الجاري، في الأسواق المحلية والتي قد تختلف سعرها من محافظة لأخرى بحسب تكلفة النقل والتحميل.

واليوم السبت بيع الأسمنت بسعر تراوح بين 1220 و1270 جنيهًا للطن، وتراوح سعر طن حديد التسليح بين 19 ألفًا و19400 جنيها، وجاءت تفاصيل أسعار الحديد على النحو التالي:

أسعار الحديد اليوم 14-5-2022

- سجل اليوم السبت حديد العتال سعر 19200 جنيها.

- سجل اليوم السبت حديد سرحان سعر 19100 جنيها.

- سجل اليوم السبت حديد عز سعر 19400 جنيها.

- سجل اليوم السبت حديد بشاي سعر 19400 جنيها.

- سجل اليوم السبت حديد عطية سعر 19100 جنيها.

- سجل اليوم السبت حديد العشري سعر 19000 جنيها.

- سجل اليوم السبت حديد المصريين سعر 19270 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم 14 مايو

فيما وأعلنت صباح اليوم السبت شركات الأسمنت عن تراجع فى قيمة وسعر طن الأسمنت في كل المحافظات، وسط هدوء في الطلب للأسبوع الثالث على التوالي وجاءت كالتالي:

- سجل سعر أسمنت السويدي 1270 جنيهًا.

- سجل أسمنت حلوان سعر 1270 جنيهًا.

- سجل اليوم السبت أسمنت المسلة سعر 1255 جنيهًا.

- سجل الأسمنت المسلح للشركة العربية للأسمنت سعر 1270 جنيهًا.

- سعر أسمنت المعلم 1250 جنيهًا.

- سعر الشركة العربية للأسمنت «النصر» 1250 جنيهًا.

- سجل اليوم السبت أسمنت سيناء سعر 1230 جنيهًا.

- سجل سعر أسمنت العسكري 1220 جنيهًا.