من 20 لطمة إلى البراءة.. القصة الكاملة للمتهم بضرب فرد أمن المعادي

21 يومًا فقط، مدة قضية فرد أمن المعادي محل اهتمام وسائل الإعلام، منذ ظهور تك القضية بسبب موجة غضب رواد منصات التواصل الاجتماعي من اللطمات المتتالية والسريعة التي استقرت على وجه «فرد الأمن»، حتى عصر اليوم، عندما أسدلت محكمة الجنايات الستار على القضية بالحكم ببراءة المتهم، وانقضاء الدعوى الجنائية بعد تصالح المتهم مع المجني عليه منذ الجلسة الأولى أمام الجنايات التي بدأت بمحاكمة المتهم بعد أيام قليلة من إلقاء القبض عليه.

كاميرات المراقبة الشاهد الأول في واقعة التعدي على فرد الأمن

قرابة 20 لطمة على وجه فرد الأمن، بحسب ما سطرته تحقيقات النيابة العامة عقب التحفظ على مقطع الفيديو، وسماع أقوال المجني عليه في الحادث، لقطت كاميرات مراقبة كمبوند المعادي فيديو لفرد الأمن يتعرض للضرب بعدة صفعات متتالية تجاوزت العشرين صفعة، كما سجلها مقطع الفيديو، إضافة إلى سب من قبل المتهم لفرد الأمن، الذي كان يؤدي عمله، ويحاول منع المتهم و3 آخرين من الدخول إلى الكومبوند لاستقلالهم سيارة «ميكروباص»، إضافه إلى عدم تحديد وجهتهم، الأمر الذي يخالف تعليمات الأمن داخل المجمع السكني.

كان المجني عليه، طلب منهم الاتصال بالشخص الذي يرغبون في الدخول إليه، وبعد مهاتفتهم له أمر المجني عليه بإدخال المتهمين، فسمح لهم، ولكن تفاجأ بالمتهم بعد ذلك ينهره ويتعدى عليه بالضرب والسحل والصفع.

وأثار المقطع المصور الذي يظهر فيه تعدي المتهم على فرد الأمن عقب تداوله، ضجة واسعة بين جماهير السوشيال ميديا، الأمر الذي دفع المستشار حمادة الصاوي، إلى إصدار أمر ضبطٍ وإحضار للمتهم، بعد أن رصدته وحدة الرصد، والتحليل بمكتب النائب العام المتهم، والذي تقرر إحالته بواقعة التعدي على فرد أمن كومباوند المعادي للمحاكمة الجنائية العاجلة، مع حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف، وتعديه على فرد الأمن بالضرب والسبِّ وإحداث إصابات به أثناء تأديه عمله.

النيابة العامة تستمع لـ3 من شهود العيان

واطلعت النيابة العامة الإصابات الموجودة بالمجني عليه طبقاً للتقرير الذي بين إصابته بعدة كدمات متفرقة بالجسم نتيجة الإعتداء عليه، كما استمعت جهات التحقيق إلى شهادة 3 أشخاص من سكان المجمع السكني تصادف وجودهم وقت الواقعة، والذين قرروا تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب والسب ، وأوضحوا أنّهم حاولوا الدفاع عنه لكنهم فشلوا في أن يحيلوا بين المتهم والمجني عليه.

وتم تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، وبفحصها تبين ما حدث بالواقعة وملابساتها، منذ بدايتها وصولاً لاعتداء المتهم على المجني عليه في حالة كاملة من الإستسلام دون محاولة منه للدفاع عن نفسه.

صلح بين فرد الأمن والمتهم والمحكمة تقضي ببراءة الأخير

وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة التي قضت ببراءة المتهم بعد التصالح مع فرد الأمن، وتنازله عن حقه القانوني، خلال الجلسة الماضية، لتقرر المحكمة براءة المتهم بجلسة اليوم وإخلاء سبيله.