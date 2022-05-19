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«التخطيط»: حريصون على تنمية قدرات الشباب الإبداعية

كتب:

 وليد عبدالسلام
10:20 م | الخميس 19 مايو 2022
الدكتورة هالة السعيد

الدكتورة هالة السعيد

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، اليوم، فعاليات اليوم التدريبى الثالث لـ«مبادرة شباب من أجل التنمية»، الذى تعقده الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى «UNDP».

وأكدت «السعيد» حرص الحكومة على تنمية القدرات الإبداعية والابتكارية للشباب على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار حوكمة توطين أهداف التنمية المستدامة والاستفادة من مقترحات وأفكار الشباب فى المجالات محل تركيز المبادرة، وهى: التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، والمشروعات الصديقة للبيئة، ودعم المنظومة الصحية، وابتكارات لتحسين الخدمة العامة وتشمل قضايا الحوكمة ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، وإعداد معلمين مؤهلين لاستراتيجية إصلاح التعليم، وتنمية الوعى بقضايا تنظيم وتنمية الأسرة المصرية.

وأجرت الوزيرة مناقشة مع الطلاب ومُنسقى الجامعات حول سبل تعظيم الاستفادة من أعمال الفرق المشاركة فى مسارَى المشروعات التنموية وأوراق السياسات، فضلاً عن التعرف على أوجه الاستفادة والقيمة المضافة التى حصل عليها كل شاب وشابة من المشاركين فى المبادرة، مؤكدة أهمية دور الجامعات المصرية فى خلق جسور ثابتة ومثمرة لنقل وتبادل الآراء والأفكار العلمية والتطبيقية فى مختلف التخصصات، مما يساعد صانعى القرار على الوصول إلى قرارات ذات أثر فعَّال ومستدام تحقيقاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية بعقول وأفكار شباب مصر، حيث تعد المبادرة آلية فعالة لاحتضان شباب مصر المفكر والمبدع، مع توفير سبل التمكين لهم.

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بقلم  وليد عبدالسلام