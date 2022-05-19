«قنا الاقتصادية» تنظر أولى جلسات 7 مستريحين بينهم مصطفى البنك السبت

تنظر محكمة قنا الاقتصادية، السبت المقبل، أولى جلسات محاكمة مصطفى البنك، الشهير بمستريح المواشي، و6 آخرين من معاونيه، بتهمة النصب على المواطنين في ملايين الجنيهات بمحافظة أسوان، في محاكمة عاجلة بتهمة الاستيلاء على اموال المزارعين.

كانت جهات التحقيق في أسوان أصدرت قرارا بحبس مستريح أسوان مصطفى البنك المعروف إعلاميا ب بمستريح أسوان و6آخرين، على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاستيلاء على أموال مواطنين، بدعوى استثمارها دون ترخيص.

النصب والاحتيال على المواطنين

ورصدت الأجهزة الأمنية تردد عدد من مواطنين أمام منزل أحد الأشخاص يدعى مصطفى البنك، مقيم بقرية البوصيلية – مركز إدفو بأسوان، للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والحصول على مواشيهم وأموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح مرتفعة وإمتناعه عن السداد، وتمكنه من الهرب.

وبالفحص تبين أن المذكور حصل على قرابة 200 مليون جنيه، منهم بزعم توظيفها، واتخذت الإجراءات القانونية.

وأسفرت التحريات عن تحديد مكان اختبائه بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لمركز إدفو بأسوان، حيث أعدت الأكمنة اللازمة، وضبط وبحوزته 9.5 مليون جنيه، وخلال جهود الضبط انقلبت إحدى سيارات الشرطة المشاركة بالمأمورية، ما أسفر عن استشهاد 4 من رجال الشرطة من بينهم لواءان.

ضبط مستريح جديد بـ3 ملايين جنيه

كما تم رصد تردد عدد آخر من المواطنين أمام منزل شخص آخر، مقيم بقرية المعمارية لقيامة بالنشاط الإجرامي ذاته، وضبط وبحوزته 3 مليون جنيه، وتبين حصوله على قرابة 50 مليون جنيه، من المواطنين بزعم توظيفها.

كما ضبط أحد الارتكازات الأمنية عنصرا إجراميا، له معلومات جنائية، مقيم بقرية السباعية بمركز إدفو بأسوان وبحوزته 2.5 مليون جنيه، حال محاولته الهرب، وتبين حصوله على ملبغ 10 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها، واتخذت الإجراءات القانونية.