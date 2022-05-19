سعر الذهب عيار 18 اليوم بعد ارتفاع أسعار الفائدة

ارتفاع وانخفاض في الساعة الواحدة، هو ما شهده سوق الذهب خلال الساعات الماضية، وسجلت عياراته المختلفة تباينا منذ قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% في اجتماعه الذي انعقد، عصر اليوم، لذا يهتم الناس بسوق المعدن الأصفر وما سيحدث به، ويبحثون أيضا عن أعيرته المختلفة ويتطلعون إلى معرفة سعر الذهب عيار 18.

ونظرًا لاعتباره واحدًا من أنواع العيارات رخيصة الثمن، مقارنة بعيار 24، ويبحث الكثيرون عن سعر الذهب عيار 18 الذي يعرف بلمعانه وشكله الجذاب حيث يدخل في تصنيعه النحاس والمعادن، فضلا عن تميزه بسعره المنخفض، وهو ما نستعرضه فيما يلي بعد قرار البنك المركزي.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 891 جنيهًا للبيع، بينما وصل سعر الشراء إلى 909 جنيهات.

أسعار الذهب في مصر

وسجل جرام الذهب عيار 21 اليوم بعد رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي نحو 1185 جنيها للبيع، وسجل نحو 1206 جنيهات للشراء، ووصل جرام الذهب عيار 21 إلى 1037 جنيها للبيع، 1055 جنيهًا للشراء.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت صباح اليوم الأسعار التالية:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، قيمة 1047 جنيها للبيع و1057 جنيها للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 صباح اليوم الخميس نحو 1197 جنيها للبيع، فيما سجل 1208 جنيها للشراء، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 8456 جنيها للشراء ونحو 8376 جنيه للبيع.

أفضل طرق للاستثمار

ونصح الخبير الاقتصادي على إدريس، المواطنين الراغبين في التربح والحفاظ على أموالهم بالاستثمار في الشهادات خاصة لمن يمتلك مبالغ صغيرة، إذ إن لها عائد ثابت ومؤكد بعيد عن المخاطرة، كما أن الاستثمار في الذهب هو خيار جيدا جدا لمن يريد الاستثمار على المدى البعيد، ومن أجل التربح منه يجب الاحتفاظ به لمدة لا تقل عن عامين أو ثلاثة وبعدها بيعه وكسب الأرباح.