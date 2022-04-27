نقيب الفلاحين: 3.6 مليون فدان مزروعة بالقمح وتوقاعات بتوريد 5 ملايين طن

أشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، والأجهزة المعنية خلال حفل إفطار الأسرة المصريه بتعزيز كافة أوجه الدعم لمزارعي القمح.

توجيهات الرئيس بتذليل العقبات التي تواجه مزارعي الأقماح

ولفت إلى أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحصول القمح وتوجيهاته بزيادة المحفزات لمزارعيه سوف يشجع المزراعين علي زيادة نسبة التوريد، وأضاف «عبدالرحمن،» أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه مزارعي الأقماح وزيادة الحافز المادي المقدم لهم سوف يساهم في تقليص الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك بما يسرع طموحنا للاكتفاء الذاتي من الاقماح خلال سنوات قليلة.

المساحات المنزرعة بالقمح 3.6 مليون فدان

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الموسم الحالي لزراعة الأقماح هو أكبر المواسم مساحة حيث وصلت المساحات المنزرعة من الأقماح الي 3.6 مليون فدان لأول مرة ويتوقع إنتاجية تصل إلى 10.5مليون طن ومع تشجيع مزارعي الأقماح لتوريد أكبر كمية ممكنة بتحديد سعر 885 جنيها لأردب القمح درجة نقاوة 23.5 بزياده نحو 160 جنيها عن الموسم الماضي وعزم الحكومة صرف مستحقات المزارعين فور التوريد بالإضافة إلى توفير نقاط تجميع تصل إلى 400 نقطه لتسهيل عمليات التوريد وتقليل تكلفة النقل فإنه من المتوقع أن تزيد الكميات التي تورد للحكومة عن 5 ملايين طن.

وطالب «عبدالرحمن»، مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب بالمساهمة في تسهيل عمليات توريد الاقماح كما طالب مزارعي الاقماح بالالتزام بتوريد اكبر كمية ممكنة من إنتاجهم للمساعدة في تخطي الظروف الاستثنائية الحالية وتوفير الأقماح لصناعة رغيف الخبز المدعم.