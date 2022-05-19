مسلح يصعد على سطح كنيسة أمريكية ويطلق النار

أقنعت الشرطة الأمريكية، رجلا مسلحا صعد إلى سطح كنيسة في بلدة أبليتون الأمريكية بولاية ويسكونسن، بالاستسلام، بعد أن أطلق عدة أعيرة نارية في الهواء.

سي بي إس: القبض على المشتبه به

قال باريت تريون، مراسل الفرع قناة سي بي إس التليفزيونية على صفحته في موقع التواصل تويتر، الخميس: عملية الشرطة الأمريكية انتهت، وتم القبض على المشتبه به، وهو معروف للشرطة، ولم يصب أحد بأذى، حسب تأكيده. وأضاف: ضباط إنفاذ القانون يدرسون ما يربط المهاجم بالكنيسة، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن وكالة تاس.

شرطة أبليتون: الرجل أطلق النار في الهواء

وذكرت شرطة أبليتون أن الرجل تمكن من إطلاق عدة أعيرة نارية، ووفق المعلومات الأولية، فقد أطلق النار في الهواء. ولم ترد أنباء بعد حول دوافع أو مطالب مطلق النار.