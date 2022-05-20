الرئيس الأوكراني: الوضع في «دونباس» يشبه الجحيم

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن منطقة «دونباس»، مدمرة بالكامل، مشيرا إلى أن الوضع العسكري في المنطقة يشبه الجحيم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، حذر مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، من أن القوات الروسية، تمكنت من تعزيز سيطرتها على «دونباس»، موضحا أن الأمر يدل على أن أمد النزاع سيطول.

مسؤول أمريكي: هناك مشاكل تواجهها القوات الروسية على صعيد المعنويات

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى مشاكل تواجهها القوات الروسية على صعيد التماسك والمعنويات وعلى الصعيد اللوجستي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية.

من جانبه، قال رئيس لجنة مجلس «الدوما»، الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، إن إقرار «الكونجرس» الأمريكي لحزمة مساعدات لـ أوكرانيا بـ40 مليار دولار، بمثابة إهدار لأموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة.

بدوره، قال المتحدث باسم «البنتاجون»، جون كيربي، إن حزمة المساعدة الأمنية المقبلة لـ أوكرانيا، التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، عنها في وقت سابق، ستشمل أسلحة ومعدات يبلغ مجموعها 100 مليون دولار.

كيربي: حزمة المساعدات الأمريكية لـ أوكرانيا تتضمن 18 «مدفع هاوتزر»

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية، إن الحزمة تتضمن 18 مدفع هاوتزر عيار 155 ملم، و18 مركبة تكتيكية لسحب مدافع هاوتزر عيار 155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

بدوره، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس الخميس، خلال لقاء نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، التزام «واشنطن» بشراكتها القوية مع «الرياض»، مضيفا على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه يشارك السعودية مخاوفها بشأن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

ورحب أوستن، بالجهود السعودية البناءة في دفع الهدنة اليمنية الحالية، وأكد المسؤول الأمريكي، ضرورة تمديد الهدنة.