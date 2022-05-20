«تجارة المنصورة» تحتفل بنهاية العام الدراسي.. وغلوش: نشكركم على الروح

احتفل طلاب كلية تجارة جامعة المنصورة، بختام النشاط الطلابي للعام الدراسي وسط حالة من الفرحة، بحضور فرقة السمسمية التراثية والتي قدمت الفرقة أغاني وطنية تراثية، ‏خلال الحفل، وبمشاركة اتحاد الطلاب والأسر الطلابية في الكلية، والذين تم تكريمهم، كما تم ‏تكريم الطالب أحمد خالد، من ذوى الاحتياجات الخاصة، والذى أنضم لاتحاد طلاب الكلية‏‏.‏

غلوش: التجارب تساعدنا في اتخاذ قرارتنا المستقبلية

وقال دكتور طارق غلوش عميد كلية تجارة، إن الحياة مجموعة من التجارب، والتي تساعدنا في اتخاذ قرارتنا المستقبلية، والحياة الجامعية عبارة عن شقين، جزء منها تعليمي، والجزء الآخر هو تجارب من خلال الانشطة الطلابية ونحاول نساهم وننفذ على أرض الواقع التجارب التي تشكل كيان الطلاب، وذلك من خلال طلبة الكلية، واتحاد الطلبة، والأسر الطلابية، ولذلك أقول لطلابي والأساتذة «إحنا بنشكر الناس الطيبة، ونشكركم على الضحكة الحلوة».

وأضاف غلوش، في بيان صحفي، أن اختيار فرقة السمسمية التراثية للحضور اليوم كونها فرق تراثية وطنية تحث على معرفة تراثنا .

الجوهري: دور الجامعة لا يقتصر على التعليم فقط

وقال الدكتورة هناء الجوهري منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، إن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم فقط، وإنما هناك ركن أساسي، وهو الأنشطة الطلابية التي تمثل مصنع للموهوبين، والمبدعين في كل المجالات الثقافية، والرياضية، والفنية، والدينية، ويستهدف النشاط الطلابي زيادة المهارات، والقدرات والتي تمكنهم على تحمل المسؤولية، وتأهلهم لسوق العمل فالشباب هم أساس بناء الوطن وحاضره ومستقبله.

وأكدت الدكتورة منى سيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الفرق الطلابية قاموا على مدار العام بأنشطة رياضية، وفنية مما حقق المنوط بهم هذا العام وأن العام القادم ستزداد وتتنوع تلك الأنشطة وذلك بدعم رئيس الجامعة وعميد الكلية ورعاية الطلاب.