السياحة: لن نستقبل شكاوى من الحجاج بعد نهاية موسم بـ60 يومًا

أصدرت وزارة السياحة والأثار الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، التي حددت مدة 60 يومًا بعد عودة الحاج من أداء المناسك لتقديم أي شكوى ضد الشركة المنظمة لبرنامج الحج حال مخالفتها أي من البنود الموجودة داخل البرنامج، مشيرة إلى أنه لن يٌنظر إلى أي شكوى ترد للوزارة بعد تلك المدة، على أن يتم توضيح ذلك للحاج خلال العقد المبرم بينه وبين شركة السياحة.

تحرير إيصال بقيمة برنامج الحج وتسليمه للحاج

ألزمت الضوابط المنظمة للحج السياحي شركات السياحة بتحرير إيصال بقيمة البرنامج ومستوى البرنامج المتعاقد عليه مع تسليم أصل هذا الإيصال إلى الحاج، واحتفاظ الشركة بصورة كربونية منه لتقديمها للوزارة عند طلبها، وفي حال مخالفة هذا الالتزام تعتبر أقوال الحاج وما يقدمه من مستندات في هذا الشأن قرينة قانونية مفترضة لا تقبل إثبات العكس من قبل شركة السياحة.

شروط تعديل التسكين للحجاج بفنادق السعودية

أوضحت الضوابط أن العلاقة بين الحاج وشركات السياحة علاقة تعاقدية، وأنه حال رغبة الحاج تعديل التسكين المتفق عليه بالفندق المتفق عليه بالبرنامج، سواء كان التسكين بالغرفة ثنائيًا أو ثلاثيًا أو رباعيًا، على أن يتم إيضاح نوع التسكين في العقد المبرم مع الحاج، حال تقدم الحاج بشكوى إلى وزارة السياحة والأثار ستتولى الوزارة تقييم أسعار هذه الخدمة بما لا يخالف الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل الجهات السعودية بشأن التسكين.

أشارت الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام أنه لن يٌسمح لشركات السياحة سوى بتنفيذ مستوى واحد فقط من مستويات الحج سواء المستوى الاقتصادي أو الـ 5 نجوم، وفي حال رغبة الشركة في تعديل البرنامج داخل ذات المستوى فإنه يكون للأعلى فقط وبذات السعر المتفق عليه مع الحاج والوارد في الضوابط دون أي زيادة.

يشار إلى أن وزارة السياحة والأثار مدت فترة تسجيل أسماء المتقدمين للحج حتى يوم 23 مايو الجاري.