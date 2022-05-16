«السياحة»: مشرف مرافق لكل 30 حاجا بالمستوى الاقتصادي

حددت وزارة السياحة، خلال ضوابط الحج التي اعتمدها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبوع الماضي، عدد المشرفين الذين يرافقون الحجاج هذا العام.

وأكدت الوزارة أنه لا بد من وجود مشرف لكل 30 حاجا بالنسبة لحجاج المستوى الاقتصادي، والذين يبلغ عددهم 6440 حاجا، فيما شددت على وجود مشرف مرافق لكل 20 حاجا من حجاج مستوى الـ5 نجوم، الذين يبلغ عددهم نحو 2760 حاجا.

وأشارت الوزارة إلى أنه ينبغي أن يتمتع المشرف المرافق لحجاج السياحة بالعديد من المواصفات، ومنها:

- أن يكون لائقا صحيا لتحمل أعباء العمل.

- ألا تقل خبرة المشرف المرافق للحجاج عن 5 سنوات، وأن يكون مسجلا بوزارة السياحة والآثار كمشرف سياحة دينية، ويحمل كارنية مدون به بياناته وبيانات الشركة السياحة التابع لها؛ وذلك لسهولة التحقق منه.

مهام المشرف المرافق لحجاج السياحة

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أنه لا بد أن يتواجد المشرف المرافق للحجاج مع المجموعة الخاصة بشركة السياحة التابع لها طوال تنفيذ برنامج الحج، وأن يقيم بذات سكن الحجاج على أن تتحمل شركة السياحة التي يعمل بها المسئولية الكاملة عن جميع تصرفاته خلال إشرافه على تنفيذ برنامج الحج.

متابعة الحالات المرضية للحجاج

وأشارت الوزارة إلى أنه ينبغي على المشرف المرافق للحجاج متابعة الحالات المرضية للحجاج بالمستشفيات «إن وجدت»، واتخاذ الإجراءات الخاصة بعودتهم بالاتفاق مع مكتب الخدمة التابع له، مع الإبلاغ الفوري بحالات الوفاة، وإحضار موافقة الأهل على الدفن بالأراضي السعودية، وإنهاء الإجراءات الخاصة بذلك.

وأوضحت وزارة السياحة، أنه يجب ألا يزيد العدد الذي يقوم المشرف على خدمته بالمجموعة الواحدة على 50 حاجا لكل برنامج، لافتة إلى أنه يٌسمح لشركات السياحة الاستعانة بأحد موظفي الشركات الأخرى في مرحلة توثيق العقود ممن ينطبق عليهم الشروط الخاصة بالمشرفين.