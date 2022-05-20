أعلنت الشركة العربية للطيران حاجتها لشغل وظائف شاغرة في القاهرة، وذلك عبر الخانة الخاصة بالوظائف على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، على أن يكون التقيدم إلكترونيا وتخصص الوظائف في مجال المحاسبة.

وحددت الشركة الشروط المطلوبة للتقدم لـ الوظائف المطلوبة التي رصدتها «الوطن» في التقرير التالي كما يلي:

تفاصيل وشروط وظائف الشركة العربية للطيران

Accountant

على أن تكون المؤهلات المطلوبة لللتقدم للوظيفة تحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، والحصول على بكالوريوس مناسب لطبيعة العمل، واشترطت الشركة أن يكون المتقدمين لديهم خبرة أكثر من 3 سنوات في مجال العمل، والقدرة على تحليل البيانات.

ويمكن التقدم للوظيفة إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة.

Key Account Executive

والمؤهلات المطلوبة في المتقدمين للوظائف هي الحصول على درجة البكالوريوس في الإدارة أو ما يعادلها، اتقان التعامل مع برنامج office، إجادة اللغة الإنجليزية.

ويجب أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في مجال العمل، ولديه مهارات كبيرة في تحليل البيانات والقدرة على الإقناع، ويجب أن يكون المتقدم قادر على فهم احتياجات السوق، والتخطيط وفقا لذلك.

ويمكن التقدم للوظيفة إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة.

Senior Accountant

وحددت الشركة العربية للطيران الشروط المطلوبة للتقدم للوظيفة أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس في المحاسبة أو امالية أو التجارة، أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، ويجب تحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة.

ويجب أن يكون المتقدم لديه قدرة على الاهتمام الكبير بالتفاصيل والسرية والالتزام بإجراءات الشركة، على أن يكون لديه مهارات مالية وتحليلة وإعداد تقارير للعمل، ويجب أن يكون قادر على إعداد الميزانيات بما يتماشى مع أهداف الشركة المُتفق عليها، والخبرة أكثر من 5 سنوات في مجال العمل.

ويمكن التقدم للوظيفة إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة.