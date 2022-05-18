وظائف شاغرة في بنك القاهرة لراغبي العمل بالمجال المصرفي.. اعرف الشروط

أعلن بنك القاهرة عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية في فروع البنك العاملة في مصر، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، أو أصحاب الخبرة في مجال العمل المصرفي.

وأوضح البنك في إعلانه عن الوظائف تفاصيل الوظائف الخالية، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومكان العمل ومسئوليات الوظائف، وفق ما أعلنه بنك القاهرة والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصل على شهادة جامعية، أو تخصص ذي صلة من الدرجة العامة جيد على الأقل.

- من الممكن للأشخاص الذين لم يكن لديهم خبرة، وحتى 3 سنوات في التمويل الأصغر.

- إجادة مهارات الكمبيوتر الشخصي.

- أن يكون لديهم مهارات شخصية جيدة والاتصال والعرض التقديمي.

مكان العمل

يتيح بنك القاهرة للمتقدمين للوظائف العمل في عدد من المناطق:

- منطقة القاهرة الكبرى.

- إقليم الإسكندرية والدلتا.

- منطقة قناة السويس.

- منطقة الصعيد والبحر الأحمر.

- يجب ذكر العنوان المفصل بالكامل في السيرة الذاتية.

الغرض من الوظيفة

من المتوقع أن يعزز مسؤولو التمويل الأصغر النمو في قطاع مالكي المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وإتاحة فرص جديدة تؤدي إلى زيادة محفظة البنك وربحيته.

مسؤوليات الوظائف

- ضمان التنمية التعاونية وأنشطة برامج التمويل الأصغر الأخرى يتم تنفيذها وفقًا لخطة العمل السنوية.

- تسويق منتجات التمويل الأصغر والترويج لها من خلال جذب عملاء جدد وإقناعهم باستخدام هذه المنتجات.

- مقابلة العملاء وتقديم المشورة لهم والتحقق من أهليتهم.

- قم بإجراء تحقيق حول العميل قبل زيارته، لمعرفة دعاية العميل لتوقع المخاطرة التي قد يواجهها العميل.

- التقييم الأولي للعميل لتحديد مبلغ القرض الذي يستحقه العميل.

- متابعة التخلف عن سداد القرض وإدارة المحفظة الحالية.

- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس العمل.