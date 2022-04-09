إصابة 3 في انقلاب سيارة بطريق «العريش - بئر العبد» بشمال سيناء

شهد طريق «العريش - بئر العبد» الساحلي بمحافظة شمال سيناء انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة رجلين وامرأة، وتم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد النموذجي.

وقال شهود عيان من أهالي قرى بئر العبد لـ«الوطن»، إن سيارة ملاكي بيضاء اللون انقلبت بشكل مفاجئ الى جانب الطريق، ما أدى إلى إصابة مستقليها، وهم رجلان وامرأة، ونُقلوا جميعا بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بئر العبد.

وصول 3 مصابين لمستشفى بئر العبد النموذجي

وأكد مستشفى بئر العبد النموذجي وصول ثلاثة أشخاص مصابين نتيجة انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الساحلي، وأجريت الإسعافات الأولية لهم.

وذكر مصدر طبي لـ«الوطن»، أن الإصابات عبارة عن كدمات متفرقة بالجسم، وأن حالة الرجلين متوسطة، فيما تخضع السيدة إلى علاج مكثف وتحاليل وأشعات لخطورة حالتها.

وقال محمد أحمد أحد أقارب المصابين لـ«الوطن»، أن المصابين هم كرم محروس شهوان، ورغدة محروس شهوان، وأسامة فداوى، موضحا أنه تواصل مع المستشفى التي أكدت أن حالة الزوجة ما بين متوسطة وخطيرة.

السرعة الزائدة ووجود منحنيات سبب الحادث

ورجح شهود عيان من أهالي المنطقة، أن يكون الحادث قد وقع بسبب السرعة الزائدة وعدم معرفة الطريق الذي به منحنيات كثيرة وليس به إشارات مرورية، برغم المناشدات التي قام بها الأهالي من قبل بضرورة تركيب الإرشادات المرورية لتنبيه السائقين.

طلبات لرفع كفاءة الطريق العام

بدوره، أكد فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ لـ«الوطن»، أنه تقدم بطلب رسمي لوزارة النقل والمواصلات، للعمل على رفع كفاءة طريق «العريش - القنطرة»، لتكرار الحوادث به، وعدم وجود إشارات مرورية إرشادية أو إضاءة، ما يؤدى إلى كثرة الحوادث بالطريق الدولي.

وأضاف «أبو حرب»، أنه تلقى ردا إيجابيا بشأن عملية رصف وتوسعة الطريق خلال الخطة القادمة لميزانية الطرق بمحافظة شمال سيناء.