إصابة 12 عامل يومية في انقلاب سيارة على طريق العريش الشيخ زويد

أصيب 12عاملاً من عمال اليومية في رفح الجديدة بشمال سيناء، مساء اليوم الأربعاء، نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، أثناء عودتهم على الطريق الدولي بين العريش والشيخ زويد.

انقلاب سيارة عمال قرب قرية «الخروبة»

وأكد شهود عيان لـ«الوطن» أن حادث انقلاب سيارة ربع نقل، تقل عدداً من العمال، وقع قبالة قرية «الخروبة»، بين مدينتي العريش والشيخ زويد، وأوضح الشهود أن جميع المصابين من العاملين باليومية في مدينة رفح الجديدة، ويعودون مساء كل يوم إلى مدينة العريش.

مستشفى العريش يستقبل 12 مصاباً

وأكد مصدر بمستشفى العريش العام أن قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى استقبل 12مصاباً في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمل، وتم تقديم الإسعافات الأولية وعمل الاشعة والفحوصات اللازمة، مشيراً إلى أن أغلبهم مصاب بكدمات وجروح قطعية،و وصفت حالتهم بالمتوسطة.

وشهدت محافظة شمال سيناء حادث سير، وقع قرب قرية «الأحرار»، غرب بئر العبد، على الطريق الدولي بين العريش والقنطرة شرق، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أسفر عن وفاة وإصابة ما يقرب من 23 شخصاً معظمهم من أبناء مدينة العريش.

وشيع أهالي العريش مساء اليوم الأربعاء، جثامين ثلاثة متوفين في الحادث إلى مثواهم الأخير، بينهم سيدتان وطفل، فيما تم نقل جثة المتوفي الرابع إلى الإسماعيلية لدفنه هناك، وذلك بناءً على رغبة أبنائه.