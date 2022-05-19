الأورمان تجري 60 جراحة عيون في سوهاج وقوافل طبية شهريا

أعلنت جمعية الأورمان، أنه خلال الشهر الجاري نفذ مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة سوهاج عدد 60 عملية جراحية للمرضى غير القادرين بمدن ومراكز المحافظة، بالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون.

تنفيذ عمليات العيون بمحافظة سوهاج

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج بمحافظة سوهاج وكذلك عمل النظارات الطبية وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماماً دون أن يتحمل المريض أي أعباء تثقل كاهله، ضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة.

استهداف مضاعفة عمليات العيون بمحافظة سوهاج خلال الفترة القادمة

وأضاف، أن الأورمان قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء عمليات العيون في جميع مراكز المحافظة، وأن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وفي أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر، والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.

إجراء 7003 عمليات جراحية بتخصص العيون بسوهاج

واختتم شعبان، أن جمعية الأورمان نجحت حتى الآن في محافظة سوهاج في إجراء 7003 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد 3842 نظارة طبية لغير القادرين.