الوحيدة عربيا.. «لمعلم» لسعد لمجرد تجتاز المليار مشاهدة على يوتيوب

احتفل النجم المغربي سعد لمجرد لوصول أغنيته الشهيرة «لمعلم» إلى مليار مشاهدة عبر موقع يوتيوب العالمي، لتصبح أول أغنية عربية تصل إلى هذا العدد من المشاهدات.

سعد لمجرد: أهنئكم على إنجازكم أنتم

قال لمجرد في تغريدة له عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «لحيبان، في هذه اللحظة التاريخية أود أن أهنئكم على إنجازكم أنتم، الذي هو أضعاف مجهودي ومجهود كل فرد اشتغل على هذا المشروع الضخم برمزيته وبإيجابيته التي عمت بفضل رب العالمين العالم بأسره، عاشت الأغنية العربية وعاشت الأغنية المغربية».

لحيبان ، في هذه اللحظة التاريخية اود ان اهنئكم على انجازكم انتم ، الذي هو اضعاف مجهودي و مجهود كل فرد اشتغل على هذا المشروع الضخم برمزيته و بايجابيته التي عمت بفضل رب العالمين العالم باسره ، عاشت الاغنية العربية و عاشت الاغنية المغربية . #m3allem_1B pic.twitter.com/nX0wipvGiF — Saad Lamjarred (@saadlamjarred1) May 20, 2022

أنت لمعلم من كلمات ألحان وتوزيع المغربي جلال الحمداوي

أغنية أنت لمعلم من كلمات ألحان وتوزيع المغربي جلال الحمداوي، توزيع شركة قنوات، ويقول مطلعها:

أنت معلم وإحنا منك نتعلم

نسكت وأنت موجود ما نرضى نتكلم

وللي خلاك ميفهم يجي لو يوم ويندم

وما تسمع للي يخدعك أنت معلم

نظرة بالإشارة تعرف نبض الحرارة

أنت في الحب عبارة تخلي العقول حيارة

وللي خلاك ميفهم.. يجي لو يوم ويندم

وكان الفنان سعد لمجرد تصدر تريند قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة عبر «يوتيوب» بأغنيته الجديدة «من أول دقيقة» التي قام بطرحها برفقة الفنانة اللبنانية «إليسا» في أول تعاون فني بينهما.