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الوحيدة عربيا.. «لمعلم» لسعد لمجرد تجتاز المليار مشاهدة على يوتيوب

كتب:

محمود الرفاعى
12:16 م | الجمعة 20 مايو 2022
سعد لمجرد

سعد لمجرد

احتفل النجم المغربي سعد لمجرد لوصول أغنيته الشهيرة «لمعلم» إلى مليار مشاهدة عبر موقع يوتيوب العالمي، لتصبح أول أغنية عربية تصل إلى هذا العدد من المشاهدات.

سعد لمجرد: أهنئكم على إنجازكم أنتم  

قال لمجرد في تغريدة له عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «لحيبان، في هذه اللحظة التاريخية أود أن أهنئكم على إنجازكم أنتم، الذي هو أضعاف مجهودي ومجهود كل فرد اشتغل على هذا المشروع الضخم برمزيته وبإيجابيته التي عمت بفضل رب العالمين العالم بأسره، عاشت الأغنية العربية وعاشت الأغنية المغربية».

أنت لمعلم من كلمات ألحان وتوزيع المغربي جلال الحمداوي

أغنية أنت لمعلم من كلمات ألحان وتوزيع المغربي جلال الحمداوي، توزيع شركة قنوات، ويقول مطلعها: 

أنت معلم وإحنا منك نتعلم

نسكت وأنت موجود ما نرضى نتكلم

وللي خلاك ميفهم يجي لو يوم ويندم

وما تسمع للي يخدعك أنت معلم

نظرة بالإشارة تعرف نبض الحرارة

أنت في الحب عبارة تخلي العقول حيارة

وللي خلاك ميفهم.. يجي لو يوم ويندم

 

وكان الفنان سعد لمجرد تصدر تريند قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة عبر «يوتيوب» بأغنيته الجديدة «من أول دقيقة» التي قام بطرحها برفقة الفنانة اللبنانية «إليسا» في أول تعاون فني بينهما.

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