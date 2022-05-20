«زراعة كفر الشيخ» تبدأ حملة لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، حملة لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية بمراكز وقرى المحافظة، وقبل زراعة المحاصيل الصيفية، بناءً على توجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، وبمتابعة رئيس قسم المتابعة، ورئيس قسم المكافحة البستانية والقوارض.

توزيع طعم الراكومين في جميع بؤر الفئران

وقال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، إنه تم توزيع طعم الراكومين في جميع بؤر الفئران، التي تشمل الجحور والأماكن السفلية للجسور والترع والمصارف والأحواض، وانطلقت الحملة القومية لمكافحة القوارض عقب إزالة المحاصيل الشتوية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ أن تلك الحملات جاءت تنفيذًا لسياسة وزارة الزراعة لمكافحة القوارض والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية خاصة عقب الانتهاء من الزراعات الفصلية، وتقليل الفاقد لما تسببه من أضرار صحية واقتصادية.

وانطلقت الحملة من الجمعيات الزراعية وشملت «شونة بلطيم، جمعية كوم دميس الزراعية، الربع، الشهابية، حماد، والفتح والنصر»، وذلك استعدادًا لزراعة المحاصيل الصيفية.

بدء توزيع الأسمدة على المزارعين في كفر الشيخ

وأوضح «غربية» لـ«الوطن» أنه سيجري بدء توزيع الأسمدة للمحاصيل الصيفية في كافة الجمعيات الزراعية بدءًا من الأسبوع المقبل، حيث سيتم التوزيع وفقًا للحيازات الزراعية.

وتابع وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أنه شدد على مديري الجمعيات الزراعية بضرورة الالتزام أثناء توزيع الأسمدة والكيماويات والبذور بمساحة الأرض المسجلة في الحيازة الزراعية، وذلك ضمانًا لإعطاء كل ذي حق حقه ومنع سياسة «المحسوبية»، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة لاستكمال استخراج كارت الفلاح للمزارعين ضمانًا للعدل في سياسات التوزيع.