تشكيل لجان لتقنين أوضاع المتعدين على أراضي أملاك الدولة بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتشكيل لجان بالتنسيق مع إدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة، لحصر المنازل التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، فضلاً عن حصر المنازل التي تقاعس أصحابها عن دفع جدية تقنين أوضاعهم.

فصل التيار الكهربائي عن المنازل المخالفة

وقامت اللجان المشكلة بالتنسيق مع رؤساء المراكز و إدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية في الشرقية، بالمرور على المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة، وفصل التيار الكهربائي عن تلك المنازل، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

سداد 15% من قيمة التصالح تحت حساب «حق الشعب»

وقامت اللجان المشكلة بالتوجه إلى الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بنطاق مركز ومدينة الحسينية، وأسفرت الحملة عن التنبيه على أصحاب المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة بضرورة سداد قيمة 15% من قيمة التصالح لتحصيل الرسوم المقررة من إجمالي الثمن المحدد لتقنين أوضاعهم القانونية تحت حساب «حق الشعب» للجنة.

فك شدة خشبية بناحية منطقة التل الكبير

كما تمكنت اللجنة، من فك شدة خشبية بناحية منطقة التل الكبير بنطاق الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، على مساحة 150 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.