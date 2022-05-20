رفض الحصول على أجره وحصد جائزة.. اعرف آخر أدوار سمير صبري قبل وفاته

رحل عن دنيانا منذ قليل الفنان سمير صبري عن عمر ناهز 85 عامًا بعد صراع مرير وطويل مع المرض، سمير صبري لم يترك الفن حتى مع أيامه الأخيرة، وظل ينال الجوائز حتى الأسابيع الماضية.

2 شارع طلعت حرب آخر أعمال سمير صبري في السينما

آخر أعمال الفنان الراحل كان فيلم 2 شارع طلعت حرب، والذي شارك في بطولته ضمن نخبة من الفنانين أبرزهم محمود قابيل، عبير صبري أحمد وفيق، سهر الصايغ، ياسمين الخطيب، منة فضالي، وأحمد مجدي، ميدو عادل وشريف دسوقي، وهو من تأليف هنزادة فكري، وإخراج مجدي أحمد علي، وتدور أحداثه حول حكايات مختلفة داخل إحدى عمارات وسط البلد مع اختلاف الفترات الزمنية.

ونال سمير صبري عن الفيلم شهادة تقدير خاصة خلال مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في الدورة التي أقيمت في شهر مارس الماضي.

سمير صبري رحل عن دنيانا عن عمر ناهز 85 عامًا

وقال المخرج أحمد علي، في أثناء عرض الفيلم في مهرجان الأقصر، إن سمير صبري وافق على المشاركة من الوهلة الأولى في العمل، كما أنه لم يحصل على أي مليم عن تلك المشاركة.

سمير صبري توفى في القاهرة

يذكر أن الفنان سمير صبري توفى ظهر اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة إثر عودته من محافظة الإسكندرية، بعد أن عانى كثيرًا مع المرض خلال الفترة الماضية، ونقل للمستشفى أكثر من مرة بسبب أمراض الشيخوخة التي كان يعاني منها.