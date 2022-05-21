حظك اليوم برج الجوزاء السبت 21-5-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الجوزاء هو ثالث الأبراج الفلكية، وهو برج هوائي يخاف من الارتباط والدخول في علاقة قد تجعله يتحمل أمورا فوق طاقته او تسلبه حريته، كما أنه لا يلتزم بشيء معين أيا كان حتى في العمل، فهو يكره أن يكون لديه أي مسؤولية مما يجعله يدخل في مشكلات عديدة في عمله وحياته مع شريك الحياة.

مواصفات برج الجوزاء

وأبرز ما يتسم به مولود برج الجوزاء المزاجية الشديدة فهو يتقلب مزاجه بشكل مستمر مما يجعله يربط عدة أمور مختلفة مع بعض في نفس الوقت ويتقلب مزاجه بين السعادة والحزن بشكل سريع دون وجود أسباب واضحة.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الجوزاء، اليوم السبت 21 مايو، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تتبادل الحوار والأفكار وتكون في وضع جيد بعملك وعلاقتك مع زملائك مما يجعلك تحقق نجاح كبير في حياتك العملية، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم سحرا وتألقا وتتحدث بطلاقة شديدة مع أحبائك مما يجعلك تشعر بالسعادة مع من تحب و تكون على علاقة جيدة معهم وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء حسب خبيرة الفلك عبير فؤاد.