حظك اليوم برج الجدي الجمعة 20-5-2022 عاطفيا ومهنيا

طفل برج الجدي من الشخصيات الناضجة، المحبة للدراسة والمدرسة، كما أنه يسعى منذ الصغر إلى تطوير نفسه وقدراته المهنية، والعلمية، فهو يحب دائمًا التفوق الدراسي، وأن يكون الأول على دراسته، كما أنه يميل دائما للالتزام والطاعة، وسماع كبار السن واحترامهم.

وللمهتمين بمعرفة تحركات الفلك والكواكب، وتأثيرها على الأبراج المختلفة، تعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الجدي اليوم الجمعة، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في التقرير التالي:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الجدي، إن حظك اليوم على الصعيد المهني يكون القمر في برجك وتمضي الأمور بسلاسة وفي صالحك، انطلق بلا خوف.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»، لمواليد البرج على الصعيد العائلي والعاطفي، فأنه يكون اليوم سعيدًا، حيث يبشر الوضع الفلكي داعم مما يجعل الجميع يحبون رؤيتك وصحبتك، كما أنك تجد نفسك مع من تحبهم بعد فترة طويلة.

مشاهير برج الجدي

النضج العقلي والفكري من أهم سمات مواليد برج الجدي، لذلك هم يستطيعون الوصول إلى أعلي المناصب، ومن أبرز مشاهير هذا البرج الصحفية روز اليوسف، والكوميدي جيم كاري، والمطربة أنغام، والإيطالية داليدا، والمغني الكويتي نبيل شعيل، وكل من الفنانة نيلي، ليلى علوى، نجوى فؤاد، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي، وصلاح ذو الفقار، الشاعر والكاتب والناقد الأدبي مصطفى صادق الرافعي.