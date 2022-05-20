حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 20-5-2022 مهنيا وعاطفيا

بين الصفات الشخصية وتوقعات ما يحدث للشخص من أحداث، يتابع الكثيرون حظك اليوم ويهتمون بعلم الفلك والأبراج وما يخبرهم به ويعقدون مقارنات مع مواليد الأبراج الأخرى وصفاتهم.

ونقدم حظك اليوم وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 20-5-2022 على الصعيد المهني

يقترن القمر اليوم مع بلوتو في منزل العمل وهذا يشجعك على التنافس وقد يدخلك أيضا في بعض الخلافات والنزاعات مع الآخرين.

حظك اليوم برج الحمل 20-5-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تتحكم في أعصابك اليوم حتى لا تقع في المشاكل والخلافات على المستوى العاطفي أيضا.

حظك اليوم برج الثور 20-5-2022 على الصعيد العاطفي

تمر اليوم بأحداث مميزة ويحدث لك تطور إيجابي وفرص سانحة لجني نتائج وعلاقات مثمرة.

حظك اليوم برج الثور 20-5-2022 على الصعيد المهني

يقترن القمر مع بلوتو اليوم في منزل الحظ مما يساعدك في إنجاز بعض الأشياء وتحسن استغلال المعطيات في حياتم العملية.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-5-2022 على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تؤثر في الجنس الآخر وتعبر عن مشاعرك بشجاعة ودون خوف وتردد.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-5-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل المدخرات وعليك أن توازن بين نفقاتك ودخلك ولا تسرف في صرف الأموال.

حظك اليوم برج السرطان 20-5-2022 على الصعيد المهني

كن حريصا عند توقيع أوراق أو عقود اليوم، وحاول اليوم أن تكون ملاحظا ومراقبا.

حظك اليوم برج السرطان 20-5-2022 على الصعيد العاطفي

ابتعد عن العصبية والانفعال اليوم وتحكم اليوم في حساسيتك الشديدة مع زوجتك.

حظك اليوم برج الأسد 20-5-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد فينوس بمنزل الحظ اليوم مما يمنحك طاقة عاطفية ويجب عليك أن تهتم بمن تحب.

حظك اليوم برج الأسد 20-5-2022 على الصعيد المهني

تمر اليوم ببعض الضغوط ورغم ذلك فإن القمر في منزل العمل يدفعك للإنجاز وتحسن استغلال طاقتك.

حظك اليوم برج العذراء 20-5-2022 على الصعيد العاطفي

يقترن القمر مع بلوتو اليوم ويتواجد في منزل الحب مما ينتج عنه تطور عاطفيا كبيرا.

حظك اليوم برج العذراء 20-5-2022 على الصعيد المهني

يقع اليوم في طريقك أشخاص مخلصين وقد تقضي اليوم معهم أوقاتا عذبة.

حظك اليوم برج الميزان 20-5-2022 على الصعيد المهني

عليك التحلي بالصبر اليوم وحاول أن تتفادى الحوارات الشائكة وما يمكن أن ينتج عنها من مشاكل.

حظك اليوم برج الميزان 20-5-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تلتزم الهدوء اليوم وحاول أن تحافظ على توازنك النفسي.

حظك اليوم برج العقرب 20-5-2022 على الصعيد العاطفي

يدعمك الفلك اليوم وتبدو أكثر استعدادا للقيام بأي شيء من أجل من تحب.

حظك اليوم برج العقرب 20-5-2022 على الصعيد المهني

وجود القمر في منزل العلاقات يمنحك يقظة وسرعة بديهة وقدرة على الإقناع.

حظك اليوم برج القوس 20-5-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك الثاني اليوم مما يدفعك نحو بحث بعض المشاكل المهنية والمادية وعليك بالحذر والدراسة المتأنية حتى لا تتعرض لمشاكل وتقع في أخطاء.

حظك اليوم برج القوس 20-5-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تعتني بأقوالك اليوم لكي تحافظ على علاقاتك وتتجنب الخلاف.

حظك اليوم برج الجدي 20-5-2022 على الصعيد المهني

يحمل اليوم لك أحداث جيدة، حيث يتواجد القمر في برجك وتمضي الأمور بسلاسة وفي صالحك.

حظك اليوم برج الجدي 20-5-2022 على الصعيد العاطفي

تشعر اليوم بحب الجميع ممن حولك وتكون صداقات.

حظك اليوم برج الدلو 20-5-2022 على الصعيد العاطفي

عليك التزام الهدوء ولا تتسرع في انفعالاتك اليوم وابتعد عن التسرع في حركتك حفاظا على حياتك وسلامتك ولا تتحدث عن حياتك الشخصية لأحد.

حظك اليوم برج الدلو 20-5-2022 على الصعيد المهني

القمر وبلوتو يتواجد في منزل مواليد برج الدلو الثاني عشر وعليك أن تتجنب الأضواء وأن تعمل في صمت، ولا تفتخر بنفسك وأفعالك.

حظك اليوم برج الحوت 20-5-2022 على الصعيد العاطفي

تكون اليوم قادرا على التواصل والإقناع مع من تحب.

حظك اليوم برج الحوت 20-5-2022 على الصعيد المهني

تكون اليوم ملهما لمن حولك وتتصرف بحكمة واقتدار، كما تنجح في اتخاذ قرارات سليمة على المستوى المهني تفيدك فيما بعد.