حظك اليوم برج القوس الجمعة 20-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج القوس من الشخصيات المرحة المحبة والمقبلة على الحياة، والتي تعشق السفر والترحال واكتساب صداقات من جميع الجنسيات، فهو يمكن أن يتكيف مع جميع الشخصيات ويمكنه اكتساب ثقتهم بسهولة، كما انه يبحث دائما عن تطوير نفسه وذاته على المستوى العملي.

وللمهتمين بمعرفة تحركات الفلك والكواكب وتأثيرها على الأبراج المختلفة، تعرض بوابة "الوطن" في السطور التالية حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج القوس اليوم الجمعة وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في التقرير التالي:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج القوس إن حظك اليوم على الصعيد المهني يكون القمر في منزلك الثاني يدفعك نحو بحث بعض المشاكل المهنية والمادية وعليك بالحذر والدراسة المتأنية لتتفادى الوقوع في أي أخطاء.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وتضيف "فؤاد" لمواليد البرج على الصعيد العائلي والعاطفي فأنه يكون اليوم، اليوم ينصحك الفلك بأن تعتني بأقوالك حفاظا على علاقاتك وتجنبا للخلافات.

مشاهير برج القوس

يعشق مواليد برج القوس المغامرة، ويبحثون دائمًا عما هو جديد، كما أنهم يميلون للمغامرة والبحث عن غير المألوف، ومن أبرز مشاهير هذا البرج هذا الكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، والكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، والفنان محمود حميدة، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.