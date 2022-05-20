حظك اليوم برج الدلو الجمعة 20-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يفضل مواليد برج الدلو، الاحتفاظ بمساحتهم الشخصية، فهو لا يمنحون الأذن للدخول إليها ببساطة، وعلى الرغم من أنهم مرحين ومستمعين جيدين للآخرين، إلا أنهم يفضلون كتمان مشاعرهم وحياتهم بعيد عن تطفل الآخرين عليهم.

وللمهتمين بمعرفة تحركات الفلك والكواكب وتأثيرها على الأبراج المختلفة، تعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج القوس اليوم الجمعة، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في التقرير التالي:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الدلو، إن حظك اليوم على الصعيد المهني يكون القمر وبلوتو في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتجنب الأضواء وأن تعمل في صمت، وابتعد عن الفخر والزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»، لمواليد البرج على الصعيد العائلي والعاطفي فأنه يكون اليوم، ما زال الفلك يطالبك بعدم التسرع في انفعالاتك وابتعد عن التسرع في حركتك حفاظا على سلامتك ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

مشاهير برج الدلو

الجرأة التي يفسرها البعض اندفاع وتهور من أبرز صفات مواليد برج الدلو، الذين يحاولون الإبداع والخروج خارج المألوف، لذلك يتميزون في مجالاتهم المختلفة ومن أبرز نجوم هذا البرج، الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.