حظك اليوم برج الحوت الجمعة 20-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يبتعد البعض عن مواليد برج الحوت ويرفضون صداقتهم بسبب حساسيتهم المفرطة تجاه الأمور والتصرفات حتى وإن كانت بسيطة، ومع ذلك فإنه بمجرد معرفة صاحب هذا البرج عن قرب ستكتشف أنه طيب القلب لا يحمل الضغائن، هو فقط يترك قلبه يتحكم في مشاعره وحياته اليومية.

وللمهتمين بمعرفة تحركات الفلك والكواكب وتأثيرها على الأبراج المختلفة، تعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الحوت اليوم الجمعة وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في التقرير التالي:

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الحوت إن حظك اليوم على الصعيد المهني يشهد اقتران القمر مع بلوتو يعمل اليوم لصالحك ويجعلك ملهما وتتصرف بحكمة واقتدار، وتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

وتضيف لمواليد البرج على الصعيد العائلي والعاطفي، فاليوم تناغم الشمس مع القمر يجعلك قادرا على التواصل والإقناع.

مشاهير برج الحوت

وعلى الرغم من أن مواليد برج الحوت مشهورون بالكسل الشديد، إلا أنهم قادرون على إبهار الجميع عند تفوقهم في المجالات المختلفة، ومن أبرز هؤلاء المشاهير عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبدالوهاب.