مصنعو العسل: الصناعة تطورت والمنتج المصري ذو جودة عالية

قال عبد الناصر مدني، صاحب أحد مصانع تصنيع العسل الأسود، إن صناعة العسل الأسود تعود إلى القدماء المصريين، مشيرا إلى أنها مرت بالعديد من التطورات، كما أنه يتمركز بشكل أكبر في الصعيد، نظرا إلى أن قصب السكر يجري زراعته في محافظات الوجه القبلي، بسبب المناخ الخاص بها، الذي يتطلب القصب للنمو.

وأضاف «مدني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه خلال الفترة المقبلة، سيتم العمل من جانب القطاع، ليكون متواجد في كل منزل في مصر.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، تواضعت الرقابة على التصنيع للعسل الأسود، ما جعل عدد من الأشخاص لا يهتمون بالماكينات المخصصة للتصنيع، ما تسبب في سوء ورداءة المنتج، وهو ما أثر على سمعته، على الرغم من الفوائد الصحية التي يحتوي عليها، لكن آفاق الصناعة الوطنية مبشرة للغاية.

استحداث معدات مصنعة من الاستلس تيل بدلا من الفخار

ولفت إلى أن إنشاء مصانع للعسل الأسود وتطوير الآلات والمعدات الصناعية له، وهو ما أتيت من الرغبة في تحديث هذه الصناعة، وإنتاج منتج ذو جودة عالية، تليق بالمنتجات المصرية والمواطن المصري.

وقال المهندس عمار مدني مسؤول مصنع لإنتاج العسل الأسود، أنه تم العمل على استحداث الآلات وجعلها مصنعة من الاستالستيل بدلا من الفخار.

ننافس المنتجات الأوربية في صناعة العسل الأسود

أضاف «مدني»، أن المصنع في الوقت الحالي، ينافس العديد من المصانع العربية والأوروبية المصنعة للعسل، لافتا إلى أننا خلال فترة ماضية، لم يكن هناك اهتمام بالصعيد في الماضي، ما تسبب في عدم الاهتمام بهذه الصناعة، لكن في الوقت الحالي، أصبح هناك اهتمام ملحوظ، وهو ما ساهم في تنمية هذه الصناعة في الوقت الحالي.