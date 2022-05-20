محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تبطين 295 كيلو ترع بقرى المحافظة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال تبطين الترع ومنها ترعة الشاكرية، لمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي الذي وجَّه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن المرحلة الأولى من المشروع بالمحافظة، والمستهدف منه تبطين 100 كيلو ترع في 4 سنوات، جاء ذلك بحضور المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال توسعة الشوارع

كما تفقد محافظ كفر الشيخ أعمال توسعة ورصف الشوارع غرب مدينة كفر الشيخ، وخاصة امتداد شارع صبري القاضي، قبل وبعد سوق الجملة اتجاهًا للطريق المؤدي لسخا ولمحلة موسى، ضمن خطة المحافظة لتيسير الحركة المروري وربط غرب وشرق العاصمة.

وقال محافظ كفر الشيخ إنه تابع الأعمال الجارية في استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة تنفيذًا للمشروع القومي، وتنفيذًا لتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.

تبطين الترع تحمي الجسور والطرق من الانهيارات

وأكد «نورالدين» أنه تم الانتهاء من تبطين 295 كيلو متر ترع، وجارٍ استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى، وجارٍ العمل في تبطين ترعة العضمة وفروعها، وترعة أدريجة وأبشان وغيرها من الترع، مشيدًا بالمسئولين والمشرفين على أعمال التبطين والمهندسين والعمال والسائقين على ما يبذلونه من جهد وسرعة أعمال التبطين وفق المواصفات القياسية، بإشراف المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الري بالمحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن أعمال تكسية وتبطين الترع تحمي جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل الذي يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.