محافظ كفر الشيخ يوجه برفع تجمعات القمامة من القرى والمراكز

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع كافة تجمعات القمامة من الشوارع والميادين بقرى ومراكز المحافظة، وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة، خاصة خلال أجازة عيد الفطر المبارك، ضمن خطة المحافظة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقا لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.

تنظيم حملات نظافة مكبرة في قرى ومراكز كفر الشيخ

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تنظيم حملات نظافة مكبرة بقرى ومراكز المحافظة، لافتا إلى أن الحملات اليومية تمكنت من رفع المخلفات والقمامة من أماكن التجمعات والحاويات وصناديق القمامة المنتشرة بالشوارع ونقلها بعيداً عن الكتلة السكنية إلى مقالب القمامة، وذلك خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة.

تسوية الطرق وإصلاح الإنارة العامة بكفر الشيخ

وأضاف في بيان له اليوم، أنه وجه باستمرار أعمال تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين، بالإضافة إلى شن حملات لصيانة أعمدة الإنارة وكشافات الإضاءة وتركيب لمبات لها وإنارة الطرق الفرعية ومراجعة الوصلات الكهربائية لجميع الكشافات واللمبات.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أنه تم تنفيذ الصيانة الدورية وجاري استكمال الطرق الفرعية لرفع كفاءة الإنارة العامة وتحقيقاً لمطالب واحتياجات ورضا المواطنين.

ورفعت الوحدات المحلية عشرات الأطنان من المخلفات والقمامة خلال أيام العيد، حيث تواجدت كافة المعدات في الشوارع على مدار اليوم، كما جرى تكثيف حملات النظافة بمصيف بلطيم ليستمتع المصطافون بجو الشواطئ، حيث جرى تنظيف الشواطئ أيضا ورفع المخلفات.